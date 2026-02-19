A- A+

Hoje, Pernambuco assiste a um daqueles momentos que honram a história do seu Judiciário. A posse do Meritíssimo Desembargador Alberto Nogueira Virgínio como primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco não é apenas uma ascensão institucional — é a consagração de uma vida inteira marcada por sacrifício, dignidade, estudo e perseverança.

A trajetória do desembargador Alberto Nogueira Virgínio começa longe dos gabinetes solenes. Começa no interior, no chão duro da vida simples do Pajeú. Filho de um pedreiro ( José Nogueira Virgínio que posteriormente foi Juiz de Direito na Paraíba ), homem honrado, trabalhador incansável, que também foi vereador em Afogados da Ingazeira — cresceu aprendendo, desde cedo, que o trabalho dignifica e que o estudo é o único caminho capaz de romper os limites impostos pela pobreza.

Nada lhe foi dado. Tudo foi conquistado.

A formação veio com dificuldades, renúncias e muito esforço. Em razão das limitações locais, a família precisou migrar para a Paraíba, onde os desafios se multiplicaram. Foi ali que o jovem Alberto, sustentado pela força do próprio trabalho e pela coragem herdada do pai, que concluiu o curso de Direito e ingressou na magistratura pelo Estado de Pernambuco iniciando uma carreira pautada pela retidão, pelo respeito à lei e pela sensibilidade humana no Estado de Pernambuco juntamente com seu irmão Desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio.

Essa história, no entanto, não se construiu de forma isolada. Ela se transformou em um verdadeiro legado familiar. Os filhos também trilharam o caminho do Direito. Em Campina Grande, foram motoristas de táxi — profissão honrada, exercida com dignidade — e foi do volante, muitas vezes em jornadas exaustivas, que saiu o sustento que financiou os estudos. Cada corrida era um passo a mais rumo à formação acadêmica. Cada dia de trabalho, um tijolo a mais na construção de um futuro melhor.

O resultado é raro e admirável: uma família inteira dedicada ao Direito.

Hoje, Pernambuco e o Brasil contam com dois desembargadores, o próprio Alberto Nogueira Virgínio e seu irmão Cláudio Gean Nogueira Virgínio; quatro filhos advogados, além de irmãos igualmente formados na advocacia. Uma verdadeira dinastia de juristas, forjada não pelo privilégio, mas pelo mérito, pelo trabalho árduo e pela fé no valor da educação.

A chegada de Alberto Virgínio à primeira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Pernambuco representa mais do que um cargo: representa a esperança de um Judiciário cada vez mais humano, equilibrado e atento às realidades sociais do nosso Estado. E, se Deus permitir — e a história costuma ser justa com os homens de bem — tudo indica que, em breve, Pernambuco o verá assumir a Presidência desta Corte, coroando definitivamente uma trajetória exemplar.

Afogados da Ingazeira está de parabéns.

A família Nogueira está de parabéns.

E todos nós, seus amigos, admiradores e conterrâneos, também estamos de parabéns por testemunhar uma história que prova, sem retórica, que o Brasil ainda produz homens públicos feitos de caráter, trabalho e honra.

Que sua caminhada continue sendo luz para os que vêm depois.

Veja também