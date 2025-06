A praça e Karenine     

A- A+

A Praça Prof. Fleming, vizinha do Parque da Jaqueira, no bairro homônimo, nasceu em meados de 1950, pelas mãos do arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi, como parte da construção de um conjunto residencial, em estilo moderno, inovador à época. Borsoi, ainda jovem, formado em Arquitetura (UFRJ), veio trabalhar na cidade do Recife e aqui ficou até o fim da vida. Foi professor (pioneiro) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Com atuação nacional, seu nome, entre outros, se tornou um símbolo da estética arquitetônica.

Semi-retangular e de dimensões reduzidas, o charmoso enclave, fronteiriço ao bairro do Parnamirim, é meramente residencial, hoje dominado por prédios em seu entorno. Este lugar, é a principal referência de acesso à região para quem vem dos bairros localizados mais ao norte.

Densamente arborizada, a praça flemingiana possui um lago interessante, em que vivem peixes de espécies adequadas a esse tipo de ambiente. A presença de lago em praças públicas tem uma utilidade multifuncional, como a de meio de contemplação para os frequentadores.

Recentemente, caminhando sozinho no Parque da Tamarineira, resolvi dar um pulo até a Praça Fleming, a fim de me encontrar com a Karenine. Estava com saudades dela. É uma caminhada de 250 metros, de leste a oeste, aproximadamente.



Saindo pelo lado esquerdo desse parque, em frente ao Café On Time (tem um dos melhores “expresso”), na esquina entre o final da Rua Dr. José Maria com a Av. Rosa e Silva, estando o sinal aberto, atravessei a via pela faixa de pedestre e segui em linha reta pela Rua Simão Mendes até chegar à Rua do Futuro, em frente ao Parque da Jaqueira; virei à direita, andei mais 60 metros e virei na rua à esquerda, logo avistei a praça na distância de 30 metros.



Entrei com cautela no espaço. Caminhava olhando suas brechas. Devagarinho, segui pelo lado direito do lago e nada. Sentei-me em um banco. Pensei: Cadê? De repente, lá estava Karenine. Bela, sua alvura se destacava no colorido da flora. De porte chamativo e elegância natural, lentamente caminhava pela beira do lago, com suaves passos. Com a cabeça sempre oscilando, os seus olhos pequenos observavam todos os detalhes dos movimentos ao redor. A musicalidade de seus gestos é imperdível. Pyotr Tchaikovsky certamente não deixaria uma cena dessas em branco: lembram do Lago dos Cisnes, do Quebra-Nozes, da Valsa das Flores?

Após um bom tempo desfrutando das imagens a que me eram servidas, levantei-me do banco para me aproximar de Karenine. Imediatamente, ela se afastou para a curva do lago, sem tirar a vista de mim. Enquanto comia alguns petiscos do seu gosto, se abanava, o dia estava quente. Insistindo em caminhar para mais perto dela, Karenine abriu as asas e voou para um galho de uma robusta mangueira. Instantes depois, voou em direção ao Rio Capibaribe, para se juntar à colônia de Garças Brancas a que pertence, são centenas na bacia do rio. Até o próximo encontro, querida amiga.



Assim, a Praça Fleming cumpre sua função. Todavia, há falhas na sua memória histórica. Atualmente, o equipamento está sem placa de identificação. Qual é a data da sua inauguração ou da entrada em funcionamento? Quem é, exatamente, o homenageado com o nome Fleming? Se o cientista descobridor da penicilina ou outra figura proeminente de mesmo sobrenome. Portanto, surge uma recomendação e missão para o projeto “A História nas Paredes”, do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano - IAHGP, que o membro da entidade e pai da ideia, o cavaleiro Dom Sílvio Amorim, dirige com maestria.





* Administrador de empresas (UFPE). Da Asociación de Cervantistas. Autor do livro “Sonho Impossível - O Recife e Cervantes” (2024) ([email protected])

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também