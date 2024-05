À querida turma de diálise da Uninefron

A- A+

À querida turma de diálise das segundas, quartas e sextas, da Uninefron, último horário.



Irei fazer dois anos do tratamento e é como se fosse algo da vida inteira.



Como reclamar de algo que me coloca de pé e me devolve ao trabalho, à família, aos queridos amigos?



Sou avô, imaginem a convivência com os meus netinhos, emoções renovadas e esperanças mil. Nem Rossi explica.



Um agradecimento especial a Eduardo de Queiroz Monteiro, amigo querido e fiel e que me dá a corda da vida. E isso não é pouco, só quem recebe, e agradece, sabe.



À minha querida mulher Meire Clere Alencar Falcão Lopes, tronco forte de minha família, que me deu filhos que me deram netos. Meire representa as minhas melhores Ave Marias. Além de linda mulher e grande alma.



Mary, Tiago, Raquel, Bárbara, e os netinhos Bernardo e Duda, este é o meu núcleo familiar mais forte, aquele por quem, igual ao mocinho Paladino do Oeste, informo ao mundo que “TENHO REVÓLVER, POSSO VIAJAR!”



Da UNINEFRON, que tal começar lembrando da Dra. Roberta, um charme e beleza em figura de gente, filha do lendário Benon Barreto, um historiador da indústria açucareira do Nordeste brasileiro? Dra. Roberta diz o que podemos ou não comer e de nossas responsabilidades. Contrariá-la é burrice.



Das médicas nefrologistas como esquecer da Dra. Simone, que me recebeu com açúcar e com afeto. Categoria de médica e de pessoa. Com ela não tem brincadeira e tempo a perder. Seria uma extraordinária médica em qualquer frente de guerra do mundo.



Dra. Viviane, saber e urgência, acho que ela quer ver todos nós, seus pacientes, felizes e faceiros. Oh Dra!



Dra. Fernanda, saber, solidariedade e tratamento. Cada um de nós se sente o mais importante paciente do mundo com ela. Devo gentilezas imensas a ela. Ela é a grande profissional, a grande mãe, a grande esposa. Tudo nela é superlativo.



Dra. Márcia, a Paraíba está estampada nela, sobretudo na alma. Uma cientista capaz e sem o pecado da arrogância, com feições de uma linda ucraniana. Não tem jeito, ela fica na memória feito a moça do Leite Moça. Para sempre.



E a Dra. Carol? Fiquei estatelado e emocionado com sua beleza e suas urgências de uma médica loura de um outro expediente. Eu a chamo, cá comigo, de Marilyn Monroe, a mulher mais linda que já pisou na face da terra.



No quadro de enfermeiras, quanto eu vejo a Dra. Jáci tremo as pernas e pergunto o que a beleza está fazendo ali?:



Beleza, o teu lugar é em Mônaco. Vá pra lá, Dra. Compre uma Mercedes e desfile!



Mas aí vem Suami, por quem também as pernas tremem e o sangue jorra descontrolado, é do camarada correr de perto dela, beleza também mata, um perigo no nosso ambiente. Mas ela, com competência e senso de responsabilidade, controla o sangue. Serena e linda, foi ela quem me recebeu no primeiro dia de aflição. Um bj Suami.



E Luana Lopes, esbelta, competente, Grace Kelly, uma deusa grega, daquelas mulheres que podem, e devem, mandar em qualquer um de nós. Feliz é o seu marido. Quando cabe a nós cuidar de uma deusa, a responsabilidade é grande e a felicidade é maior.



E Luana II, beleza morena tem nome. Certa vez perguntei a um grande compositor brasileiro por que só as morenas têm vez? Ele então disse que essa é uma tradição Gonzaguiana. E deu o exemplo:



“Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar”. É diferente de vem galega pros meus braços, vem galega vem dançar. Não tem métrica.



O corpo técnico, reduto de lindezas e brabezas para nos controlar, começo por Tatá, com sua brabeza/lindeza e ternura e seu amado filho Noa. Suas exuberantes danças de frevo é de enlouquecer qualquer um. Sai para lá, menina, vai matar outro.



E Nise/Nisinha, um anjo cantor e cheio de ternura? Se ela sair de lá eu também saio, ôxe se saio. Quando o silêncio reina no ambiente, ela é o anjo que paira sobre nós. No São João canta Neném, que eu ouvirei extasiado e feliz, Nise.



E Mirian Lane, o primeiro e definitivo amor do Super-Homem ? Como eu gosto de quadrinhos, tenho por ela amor sem fim. E imaginem o tamanho desse amor, cultivado desde a infância nos Sertões pernambucanos.



Se você ficar muito perto d’eu, Miriam, eu um pobre Clark Kent me transformo no Super-Homem e levo você para o espaço sem fim.



Cris desfila beleza, charme e lindeza sem limites, com seu sex appeal(com todo respeito) de uma vovozinha feliz e esperançosa de vidas melhores para os seus e para todos nós. Que assim é que deve ser a vida, se não, desista. Não entraria em nenhuma discussão com ela. Seus senões são devastadores.



D, ou Daigles, desculpe se não escreve assim, dá em nós sentimentos de vida, nova vida, daqueles que dá vontade de jogar bola, ir para o cinema, para o barzinho, para o estádio, ver o Palmeiras jogar.



Lelê está longe e perto, sua beleza de moça do Moxotó de Pernambuco comove e inspira. No Moxotó cabra sangra onça com uma faquinha de mão. É o povo mais valente de Pernambuco, o Moxotoense. “E tem morena de fala doce e amena que em outra terra não tem”. Essas são as melhores definições da querida Lelê.



Deixei Jussara/Sassá por último por que ela é tão fofinha, é tão necessária para todos nós. Cada xero que levamos dela equivale a mil megatons de saúde para nós. O Barretinho hoje é um homem remoçado e que quer jogar bola. Calma aí, Barretinho, assim também já é demais.



Ela não trabalha no expediente, ela desfila na velocidade da luz nas nossas cansadas vistas. Quando menos se espera, está todo mundo agulhado e cobertinho feito um bruguelo ridículo. Se um dia Deus permitir que eu cresça eu quero ser igualzin a ela, ela é a tipa da menina.



O fato, querida Sassá, é que eu te amo, eu e todos aqueles agulhados de lá. Deus te dê muitos anos de vida, ao seu marido, à sua família, ao seu filhinho Toby, um dos grandes amores de sua vida. Eita sua lindona!



Os agulhados, na ordem do relógio:



1)Oscar Flautista de Hamelim, que um dia vai nos levar ao Paraíso e nunca mais vamos ser vistos por aqui, igual as 130 crianças da lenda, que atravessaram Kopenberg e se encantaram para sempre.



Deus te proteja, Oscar.



2)Canuto querido, ferido no corpo e na alma e de uma coragem de Lampião Virgulino. Nada o derruba, dirige mil vezes melhor do que eu.



Suas companhias femininas são de derrubar dois quarteirões, mas ele explica a seriedade das moças respeitosas e informa para mundiça que é só trabalho.



Deus de proteja, Canuto.



3)Dr. Neidson, um homem sério, da Câmara dos Comuns de Londres. Médico. O Dr. Neidson usa mangas de seda, o que confere um certo ar de nobreza ao ambiente.



Deus te proteja, Dr. Neidson.



4)Raul Souza, um general, acima do comum dos mortais. Gente feito ele é raro nessa terra. Ele lembra, e muito, a avassaladora liderança do Presidente do Grupo EQM, o extraordinário Eduardo de Queiroz Monteiro, um gênio gentleman.



Falta na OTAN um comandante feito Raul Souza para o enfrentamento a Putin. O problema é que se ele nos deixar a maioria sobe. Ave Maria.



Deus te proteja, Raul Souza.



5)O Irmão Moisés, o homem que sabe de tudo, até de bolsa de valores. O Irmão Moisés é a certeza de que todos nós vamos para o céu.



Deus te proteja, irmão Moisés.



6)O Coronel Edmilson. O Coronel está para nós igual me disse um matuto do Araripe: “Se Deus não existisse, nós teríamos que inventá-lo”! Se o Coronel não existisse, muitos já teriam partido, ficaria um ou outro para remédio, para o chá.



Ele e a sua esposa, a Dra. Eudóxia, nos unem, e ainda fazem teatrinho na casa dele. A casa é aconchegante, o bairro é aprazível e lá a gente dá de cara com a Estrela Dalva. É ou não é bacana?



Deus proteja o Coronel Edmilson e a Dra. Eudóxia.



7)Barretinho, o carinhoso, o homem afetivo e atencioso. Falam de um imenso patrimônio do Barretinho, e tudo é verdade, mas o que ele mais estimula é a gente na casa dele ou ele nas nossas. A madureza entrega sabedorias só a quem dela desfruta. Subir cedo é uma merda.



Deus te proteja, Barretinho.



8)Cleiton, cadê o dicionário e o Google para explicar esse rapaz? Engraçado, inteligente, safado, como lê-lo? De todas as maneiras humanas e possíveis. Este é outro que não pode subir, sob pena de levar quase todos com ele.



Sabe dos grandes grupos empresariais de Pernambuco, dos negócios, das famílias. Perguntei a ele como podia ser aquilo e ele disse que lendo. É notável esse traço dele.



Deus te proteja, Cleiton.



9)Uiliane (é assim a grafia? Se não for, peço perdão). Uma senhora distinta ligada a revenda de automóveis.



Deus te proteja, senhora.



10)Dona Gerlane, outra distinta senhora nos seus 92 anos. Lucidez total. Participa de todas as atividades nossas. Só bebe Coca-Cola, sua saúde é de ferro. A vontade que eu tenho é de pedir que ela me abençoe como eu fazia com a minha mãe. Benção Mãe Euza, ops, Dona Gerlane.



Peço que compreendam isso tudo como uma brincadeira respeitosa e de agradecer mento.



José Américo, um dialisado.

Veja também

OPINIÃO O Brasil está se acabando, a hora é de construir um novo País