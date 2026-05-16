A reconstituição virtual do Farol de Alexandria

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O Farol de Alexandria foi construído no início de século III a.C. durante o reinado de Ptolomeu I Soter, cujo projeto é atribuído ao arquiteto Sóstrato de Cnido, no período do helenismo e foi uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo.

Localizado na ilha de Pharos, na entrada do porto da cidade que leva o nome de Alexandre Magno, com mais de 100 metros de altura possuía um espelho, em sua extremidade, refletindo a luz do sol durante o dia e fogo à noite, e funcionou como uma referência na navegação, guiando embarcações no Mediterrâneo por mais de mil anos.

Entre os anos de 956 e 1323, teve a sua estrutura danificada por três terremotos, tornando-se, lamentavelmente, uma ruína abandonada. Por volta de 1480, grande parte dos materiais remanescentes foi reaproveitada para a construção da Cidadela de Qaitbay, erigida exatamente no mesmo local.

Em um notável e arrojado Projeto Pharos, uma equipe de arqueólogos liderada por Isabelle Hairy (CNRS) continua a recuperar dezenas de blocos de pedras monolíticos, repletos de símbolos e inscrições, do fundo do mar Mediterrâneo, acreditando que, tais blocos, integravam a estrutura de um dos monumentos mais importantes da Antiguidade, o Farol de Alexandria.

Este monumento, esquecido das inscrições históricas há séculos, poderá ser admirado futuramente. Conforme narrativa da equipe, os blocos recuperados incluem elementos arquitetônicos como ombreiras, lintéis e lajes de pavimento, e pesam entre 70 e 80 toneladas.

O mar Mediterrâneo, chamado pelos romanos de Mare Nostrum, foi, por muito tempo, considerado o “berço da civilização”, encerra, na verdade, uma importância histórica e cultural de forma única. Em 1994, arqueólogos franceses, liderados por Jean-Yves Empereur, realizaram uma campanha onde conseguiram identificar e catalogar mais de 3.000 objetos espalhados nas profundezas do mar, entre esfinges, obeliscos, colunas e blocos de granito, indubitavelmente, vestígios da composição do monumento.

Este projeto atual tem como objetivo “não apenas mapear, mas extrair e analisar as peças mais expressivas do sítio arqueológico". Cada peça extraída passa por um processo de escaneamento com fotogrametria de alta precisão, que gera modelos digitais detalhados”. A Fundação Dassault Systèmes, parceira e incentivadora do projeto, informa que: “o objetivo é incorporar essas novas peças a uma coleção de mais de cem blocos já digitalizados durante a última década de pesquisas submarinas”.

Os pesquisadores do Projeto, com extrema habilidade e riquíssimas discussões, analisam os blocos recuperados com os demais e comparados com descrições e representações antigas do monumento, buscam criar uma reconstrução coerente e fiel da sua antiga estrutura, quando ainda erigido e admirado.

Os blocos submersos agora recuperados permaneceram por séculos no fundo do mar antes de serem identificados e catalogados, certamente em companhia de tantos outros monumentos que ainda não foram pesquisados. Estes blocos tornarão possível a compreensão do desenho arquitetônico e da beleza inigualável da sua estrutura, “oferecendo evidência física concreta para a reconstituição virtual que o Projeto Pharos está construindo”.

Cada bloco analisado e reposicionado no modelo digital ajudará a responder inúmeros questionamentos seculares, conforme a equipe, tais como: “qual era a proporção exata das três seções da torre? Como a entrada monumental estava disposta? De que forma os estilos arquitetônicos egípcio e grego se articulavam no mesmo edifício? ”.

Certamente, os imensos blocos que se encontram no fundo do Mar Mediterrâneo por mais de 16 séculos, trazem essas respostas através das inúmeras gravações em suas texturas. Além disso, com o desenvolvimento dos trabalhos e com o aumento de blocos analisados, escaneados e incorporados ao modelo, a possível silhueta do Farol, vai ganhando definição, como descreve a equipe.

Esse trabalho, na verdade, reunindo blocos e mais blocos, peças por peças dispersas no fundo do mar, constitui-se em um dos mais relevantes da arqueologia submarina, cujo objetivo é devolver à história um dos mais notáveis monumentos da Antiguidade.







* Arquiteto, pós-doutor em Arqueologia e Conservação do Patrimônio Histórico, membro do CEHM, membro do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico pernambucano e membro da AALP.

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