A reforma tributária chega quando as empresas menos podem pagá-la

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Há na reforma tributária do consumo uma engenharia que quase não aparece no debate público. Ela não muda apenas quanto se paga: muda quem cobra.

No novo desenho, o comprador só aproveita o crédito do imposto se o tributo da etapa anterior tiver sido efetivamente quitado. Se o fornecedor não recolhe, quem perde é o cliente que fez tudo certo. O resultado é previsível: departamentos de compras vão avaliar fornecedor por regularidade fiscal, e empresa com débito aberto sairá da cadeia, não por autuação, mas por decisão comercial.

Isso encerra uma prática silenciosa e amplamente disseminada na economia brasileira. Milhares de empresas declaram corretamente seus tributos, atrasam o recolhimento e aguardam o próximo parcelamento. Não há ocultação: há escolha de financiamento. Diante de capital de giro a taxas de dois dígitos altos, o débito tributário se tornou a linha de crédito mais barata do país e a única ainda disponível para quem já estourou o limite no banco.

Ao mesmo tempo muda o relógio do recolhimento. Passa a valer o fornecimento ou o pagamento, o que vier primeiro: sempre o pior dos dois para o caixa. E, no adiantamento recebido do cliente, o imposto nasce antes de existir o crédito do insumo que ainda nem foi comprado.

O ambiente faz o resto. Selic a 14% ao ano, crédito caro e 9,1 milhões de empresas inadimplentes em junho, recorde histórico, com R$ 232,9 bilhões em dívidas. Boa parte já toma crédito para operar, não para crescer. Some a isso a alíquota ainda indefinida: o Comitê Gestor projetou 27,91%, acima dos 26,5% que quase todo planejamento empresarial usou até aqui.

Nada disso cria a crise, mas encontra uma já instalada. Em 2025, 2.466 CNPJs entraram em recuperação judicial, o maior número da série histórica da Serasa Experian, e o que produziu esse recorde continua de pé: juros altos, crédito seletivo e caixa curto. A reforma entra nesse terreno pelo lado mais sensível. Antecipar o vencimento do imposto retira giro de quem já opera no limite, e o pedido de recuperação deixa de ser o fim de uma queda longa para virar resposta a um descompasso de datas.

A empresa apertada não vai migrar do parcelamento para o banco, porque o banco não vai atendê-la. Vai migrar para fora do mercado.

O Estado construiu com competência o mecanismo de arrecadar. Não construiu o de financiar a travessia. Não há linha de giro de transição, nem cronograma amarrado ao custo do crédito. A conta do ajuste ficou inteira com quem produz, e chega antes de qualquer benefício da reforma.





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