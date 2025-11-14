A Reforma Tributária e o nó do Comitê Gestor

A- A+

O governo enfrenta uma missão complexa e decisiva: implementar a reforma tributária, tanto no consumo quanto no patrimônio e na renda. Embora a parte relativa aos tributos sobre consumo tenha avançado, o funcionamento do Comitê Gestor ainda levanta sérias incertezas. Já a reforma da renda e do patrimônio, prevista no PL 1.087/2025, segue pendente de sanção pela Presidência da República - um impasse que compromete a completude da transformação tributária.



No consumo, a simplificação ocorre pela redução de siglas: o IBS substituirá ICMS, IPI e ISS; e a CBS unificará PIS e COFINS. A CBS continuará sendo recolhida à União, enquanto o IBS não será mais pago diretamente aos Estados e Municípios, mas ao Comitê Gestor, responsável por redistribuir as receitas. A grande indefinição é justamente a regra de divisão entre os entes federativos.



O IBS será cobrado “por fora”, deixando claro ao consumidor quanto pagamos de imposto. A incidência será sempre no destino, e o crédito somente poderá ser tomado se o imposto tiver sido efetivamente pago na operação anterior. Embora as alíquotas definitivas ainda não tenham sido fixadas, usa-se como referência o patamar aproximado de 25% para ilustrações.



O consumidor pagar o imposto no ato da compra é uma questão pedagógica. Outro ponto importante é que o imposto só incide no Estado de consumo ou destino e para se tomar o crédito tem que ter sido pago na operação anterior. Ainda não foram definidas as alíquotas, mas tomando 25% como valor base, se o consumidor fizer uma compra de R$ 100 o imposto será de R$ 25. Neste exemplo, o consumidor paga R$ 125 ao vendedor.



Quando o vendedor for apurar o imposto a pagar, ele toma os R$ 25 cobrado do consumidor e subtrai deste valor o imposto pago na operação anterior. Supondo que comprou por R$ 80, então tem o crédito de R$ 20. Logo deve recolher R$ 5 (R$ 25 - R$ 20), sendo que, ao Comitê Gestor, a título de IBS, recolhe R$ 3 e à União, a Título de CBS, R$ 2. Isso é o que se presume.



O Comitê Gestor concentra os principais desafios: unificar 27 legislações estaduais e mais de 5.500 municipais, operar um sistema nacional de arrecadação, definir critérios de partilha e, sobretudo, garantir aos Estados e Municípios que a arrecadação será preservada durante a transição. Nenhuma dessas etapas está completamente definida.



A LC 214/2025 determina que o sistema já seja testado em 2026, com alíquota simbólica de 1% (0,9% CBS e 0,1% IBS). O prazo é curto para estruturar um órgão novo na federação, fixar alíquotas e harmonizar normas tão distintas. Sem um Comitê Gestor funcional e transparente, corre-se o risco de a reforma se limitar à troca de siglas, sem ganhos reais de eficiência ou justiça fiscal.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também