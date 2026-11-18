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Antes de fechar o preço do açúcar para 2027, uma Agroindústria açucareira precisa estimar quando poderá recuperar os créditos tributários dos insumos comprados antes da moagem. Um contrato pode dar lucro e ainda assim exigir mais capital de giro. A dimensão dessa conta aparece nos números da Conab.

No segundo levantamento da safra 2026/27, a Conab estimou para Pernambuco uma colheita de 13,46 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e uma produção de 951,5 mil toneladas de açúcar.

A tributarista Patrícia Heráclio chama a atenção para o que acontece entre 2027 e 2033. Em 2027, a CBS substitui o PIS/Pasep e a Cofins e já entra na formação do preço da próxima safra.

O IBS, em fase de teste em 2026, terá alíquota de transição de 0,1% em 2027 e 2028, dividida igualmente entre estados e municípios, observadas as regras de cada operação.

De 2029 a 2032, o IBS ganha peso ano a ano, enquanto o ICMS e seus incentivos são reduzidos gradualmente.

Em 2033, o ICMS é extinto e o IBS passa a vigorar integralmente. Uma agroindústria açucareira que hoje decide ampliar a moagem ou instalar uma caldeira precisa projetar a margem do investimento ao longo de toda essa transição.

O açúcar enquadrado na cesta básica nacional terá alíquota zero de IBS e CBS. As exportações são imunes a ambos os novos tributos.

Em qualquer dos casos, a agroindústria açucareira mantém os créditos elegíveis das compras. O problema aparece no intervalo entre pagar o fornecedor e receber o ressarcimento. Se o saldo demorar a virar caixa, terá que cobrir essa diferença com recursos próprios ou financiamento.

É nesse ponto que o Projeto de Lei Complementar nº 248/2026, em tramitação na Câmara, pode fazer diferença ao propor o ressarcimento dos créditos no mesmo prazo do recolhimento dos tributos.

No etanol, a Portaria MF nº 3.074/2026 fixou a CBS de 2027 em R$ 0,1922 por litro, tanto para o anidro quanto para o hidratado. Quem vende anidro acompanha o volume de gasolina comercializado e o percentual obrigatório de mistura. Já quem vende hidratado depende também do preço que o motorista encontra na bomba.

Em 2027 e 2028, o IBS de transição incide sobre o valor da operação. A partir de 2029, suas alíquotas seguem a metodologia específica dos combustíveis. Para a agroindústria açucareira a conta é saber quanto sobra por litro depois dos tributos e se essa margem justifica destinar mais cana para a fabricacao do etanol.

Na compra de cana, o preço por tonelada é apenas parte da conta. A reforma ainda prevê crédito presumido para aquisições de produtores rurais não contribuintes, observados os requisitos legais. O enquadramento do fornecedor e a documentação da venda passam a pesar na apuração do custo da matéria-prima. É um ponto para conferir antes de acertar o preço da tonelada.

O efeito da redução dos incentivos de ICMS sobre a margem varia conforme o benefício utilizado por cada agroindústria de Pernambuco prevê créditos presumidos em determinadas operações com açúcar e etanol hidratado.

Em Alagoas, onde a Conab estimou 18,78 milhões de toneladas de cana na mesma safra, a conta depende das regras estaduais aplicáveis a cada unidade. Os titulares de benefícios onerosos elegíveis têm até 31 de dezembro de 2028 para pedir à Receita Federal a habilitação à compensação pela redução desses benefícios entre 2029 e 2032. A data da concessão e a comprovação do cumprimento das contrapartidas entram nessa análise.

Com o fim do ICMS, ainda haverá saldos credores acumulados. Em regra, os valores elegíveis e homologados poderão ser compensados com o IBS em 240 parcelas mensais, com disciplina própria para os créditos de ativo permanente.



*Advocacia Piauhylino Monteiro

** Pessoa de Mello e Alencar Advogados

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