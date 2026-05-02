A rejeição de Messias e o recado político do Senado

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A rejeição da indicação de Jorge Rodrigo Araújo Messias ao Supremo Tribunal Federal vai muito além de um revés pessoal do advogado-geral da União. Trata-se de uma derrota política expressiva do governo Lula, de uma reafirmação institucional do Senado Federal e, ao mesmo tempo, de um recado direto ao Supremo em um momento de crescente tensão entre os Poderes.

Por 42 votos contrários e 34 favoráveis, o plenário do Senado barrou a indicação presidencial, que precisava de ao menos 41 votos para ser aprovada. Foi a primeira rejeição a um indicado ao STF em 132 anos, desde os episódios de 1894, no governo Floriano Peixoto.

Do ponto de vista constitucional, não há qualquer anomalia na decisão. Ao contrário, o Senado exerceu exatamente a competência que lhe é atribuída. O artigo 101 da Constituição estabelece que os ministros do Supremo são nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado. A indicação presidencial, portanto, não gera direito subjetivo à posse nem transforma a sabatina em ato meramente protocolar.

A escolha do presidente é apenas a primeira etapa de um procedimento constitucional complexo, no qual o Senado não atua como homologador da vontade do Executivo, mas como instância de controle político-institucional. Por isso, é equivocado tratar a rejeição como afronta ou gesto antidemocrático. A decisão é soberana dentro de sua esfera constitucional e, por natureza, política.

Embora existam requisitos jurídicos mínimos, como idade, notável saber jurídico e reputação ilibada, a aprovação de um ministro do STF não se resume a critérios formais. O Senado pode considerar legitimamente fatores como contexto político, grau de confiança institucional, trajetória pública, independência percebida, proximidade com o governo e impacto simbólico da nomeação.

Nesse sentido, a rejeição de Messias representa um divisor de águas. Ao longo de décadas, consolidou-se no Brasil uma prática quase automática de aprovação dos indicados ao Supremo, com sabatinas de baixa densidade deliberativa e reduzido custo político para o Executivo. O episódio de 29 de abril de 2026 rompe essa tradição e resgata, em sua plenitude, a prerrogativa do Senado de dizer não.

O revés ganha ainda mais relevância porque o nome de Messias havia sido aprovado horas antes pela Comissão de Constituição e Justiça, por 16 votos a 11. A rejeição no plenário revela que o problema não estava apenas na qualificação formal do indicado, mas no ambiente político mais amplo. O governo não conseguiu organizar sua base, dimensionar resistências nem neutralizar insatisfações acumuladas.

Há também um componente simbólico importante, evidenciado por críticas do presidente do Senado à demora do Executivo em formalizar a indicação, apesar de o nome já ter sido anunciado meses antes. O episódio expõe falhas de articulação política em uma das áreas mais sensíveis da Presidência, a composição do Supremo Tribunal Federal.

A derrota, portanto, é significativa para Lula, não apenas por atingir um nome de sua confiança, mas por evidenciar fragilidade na condução de uma agenda estratégica de longo prazo. Indicar ministros ao STF é um dos atos mais relevantes do presidente, com efeitos que ultrapassam o seu mandato. Quando o Senado recusa esse nome, o recado vai além da pessoa e alcança o método.

O segundo destinatário desse recado é o próprio Supremo Tribunal Federal. O Senado não apenas aprova ministros, como também detém competência para processá-los e julgá-los por crimes de responsabilidade. Não se trata de defender a banalização desses mecanismos, o que seria incompatível com a independência judicial, mas de reconhecer que o ambiente político mudou.

A votação indica que há maioria no Senado disposta a impor custos institucionais a movimentos percebidos como excessos de poder. Nos últimos anos, o Supremo assumiu protagonismo crescente em temas políticos, eleitorais, penais e administrativos. Parte desse protagonismo decorreu da omissão de outros Poderes, mas parte alimentou críticas sobre ativismo judicial e expansão de competências.

O episódio pode, assim, funcionar como sinal de alerta. A legitimidade do Supremo não depende apenas da autoridade de suas decisões, mas também da percepção de equilíbrio, autocontenção e respeito aos limites institucionais.

A leitura mais adequada não é a de crise, mas a de funcionamento, ainda que tenso, do sistema de freios e contrapesos. O presidente indica, mas não nomeia sozinho. O Senado avalia e decide. O Supremo julga, mas não está imune ao ambiente político que envolve sua composição e legitimidade.

A rejeição de Jorge Messias inaugura um novo capítulo na relação entre Executivo, Senado e Supremo. Para o governo, é uma derrota de alta intensidade. Para o Senado, uma demonstração de força. Para o STF, um aviso claro.

Em uma democracia constitucional madura, o Senado não deve ser reduzido a instância de homologação, nem o Supremo tratado como espaço imune a tensões políticas. A engrenagem constitucional, quando efetivamente acionada, produz resultados raros, incômodos e historicamente relevantes.

O governo perdeu. O Senado se afirmou. E o Supremo recebeu um recado que dificilmente poderá ignorar.





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