A renda média do brasileiro

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A renda até que melhorou. No entanto, o panorama é o mesmo. Com um crescimento real de 5,4% em relação a 2024, a renda média domiciliar per capita do brasileiro chegou a R$ 3.367,00 por pessoa, em 2025. Um recorde. O maior registrado na série histórica elaborado pelo IBGE. Em consequência, atingiu o quarto ano consecutivo de alta, segundo dados do PNDA – Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios. De um total de um contingente populacional de 212,7 milhões de pessoas residentes no Brasil, 67,2% possuíam algum tipo de rendimento.

Estamos falando em 143,0 milhões de pessoas. Saliente-se que a massa de rendimento mensal de todos os trabalhos chegou R$ 361,7 bilhões em 2025, com crescimento real de 7,5% em relação a 2024. Mantendo as mesmas desigualdades e refletindo igual perfil das disparidades regionais.

Se considerarmos, os 10% da população com os maiores rendimentos, estes receberam em média 13,8% vezes mais do que os 40% com os menores rendimentos.

Dos dados divulgados, é possível extrair que a renda do trabalho mensal aponta que a desigualdade subiu, ainda que modestamente (0,511). A renda aumentou, mas a disparidade entre as faixas mais ricas e mais pobres aumentou, por Região: Sul (R$ 4.026), Sudeste (R$ 3.958) e Centro-Oeste (R$ 4.133), enquanto o Norte ( R$ 2.777) e o Nordeste (R$ 2.475).

Vale destacar que os dados apurados consideram todas as fontes de renda tais como: salários, aposentadorias, pensões, programas sociais, inclusive bolsa família e rendimentos de aluguéis. Ou seja, são consideradas fontes de trabalho e outras fontes.

Por Unidade da Federação, em ordem decrescente, as seis maiores médias de rendimentos são: Distrito Federal, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Constata-se a inclusão de todos os estados do Sul. Enquanto nas piores posições, estão Ceará, Acre e Maranhão.

Em relação ao Nordeste, cumpre revelar que a pesquisa do IBGE aponta que a região está abaixo da média nacional em relação à parcela que vem do trabalho, mas está acima em relação à parcela de outras fontes. Aqui, 67,4%, o rendimento vem do trabalho, enquanto outras fontes respondem por 32,6%. Aposentadorias e pensões no Nordeste representam 20,4% e no país, a proporção é de 16,4%.

São interessantes alguns dados revelados como por exemplo, homens receberam R$ 3.921 por mês, em 2025; mulheres, R$ 3.085; brancos, R$ 4.577,00; pretos, R$ 2.657,00, pardos, R$ 2.755,00; trabalhadores sem instrução, R$ 1.518,00; pessoas com ensino Superior completo, R$ 6.947,00. Mais de quatro vezes maior.

Este é o tabuleiro atual do xadrez brasileiro, em termos de renda média da sua população, segundo dados oficiais recentemente divulgados.





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