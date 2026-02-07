A- A+

opinião A resistência à transformação da saúde mental no trabalho: por que mudar ainda é tão difícil

A recente atualização da NR-1, que passará a exigir das empresas uma atenção mais estruturada aos riscos psicossociais a partir de maio de 2026, colocou a saúde mental no trabalho definitivamente no centro do debate organizacional.

O cenário já apontava para esse caminho: o Brasil bateu, pela segunda vez em uma década, o recorde de afastamentos por saúde mental, segundo novos dados do Ministério da Previdência Social.

Em 2025, foram mais de 546 mil licenças concedidas por transtornos mentais, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Ansiedade e depressão já representam o segundo maior motivo de afastamento do trabalho no país, atrás apenas das doenças da coluna.

Para muitos, esse movimento da NR-1 chega como uma novidade regulatória. Para outros, como um incômodo. E é justamente nesse ponto que a discussão começa a ficar mais interessante: por que, mesmo diante de evidências crescentes de adoecimento, ainda encontramos tanta resistência quando o assunto é transformar a forma como o trabalho é organizado?

Falar de resistência, nesse contexto, costuma gerar interpretações apressadas. Em geral, associa-se resistência à má vontade, à negação ou à falta de empatia. Mas, à luz da psicanálise e da psicodinâmica do trabalho, a resistência é outra coisa. Ela é, antes de tudo, um mecanismo de proteção. Um recurso psíquico acionado quando o conhecido deixa de ser suficiente e o novo ameaça desorganizar identidades, papéis e formas de poder.

Nas organizações, esse movimento se repete com frequência. Sempre que uma regra é questionada, uma cultura é confrontada ou uma nova forma de avaliar pessoas é proposta, o sistema tende a reagir tentando preservar o que já existe, mesmo que isso custe sofrimento.

Por isso, compreender a resistência é um passo central para qualquer transformação consistente em saúde mental no trabalho.

As defesas institucionais e o apego às regras

Quando observamos com mais atenção, percebemos que a resistência organizacional raramente nasce do desinteresse. Ela nasce do medo. Medo de perder o controle, de perder poder, de ser responsabilizado, de se expor ou, simplesmente, de não saber o que fazer diante de um cenário novo.

Ao longo da minha atuação como médico-psicanalista e consultor, acompanhei diversos gestores inicialmente resistentes a propostas de mudança nessa área. Em muitos casos, não era falta de sensibilidade, mas excesso de responsabilidade. Bastou criar um espaço de escuta para que emergissem contradições profundas da própria organização: metas incoerentes, sistemas de avaliação punitivos, competição excessiva e uma progressiva perda de sentido no trabalho.

A resistência, nesse contexto, não é o problema em si. Ela é o sintoma. Ignorá-la ou combatê-la tende a reforçá-la. Escutá-la, ao contrário, permite acessar aquilo que o sistema ainda não conseguiu elaborar.

Assim como os indivíduos, as organizações também desenvolvem defesas psíquicas. Elas costumam aparecer em frases aparentemente racionais, mas carregadas de apreensão: “sempre foi assim”, “não podemos perder a meritocracia”, “falar de saúde mental abre precedente”, “se todo mundo reclamar, ninguém trabalha”.

Essas falas funcionam como mecanismos de estabilização emocional coletiva. Elas protegem o grupo do desconforto de rever regras que sustentam a forma atual de produzir, avaliar e reconhecer pessoas. Questionar essas regras ameaça a previsibilidade e, em muitos casos, instrumentos de controle historicamente naturalizados.

Por isso, resistências institucionais não devem ser tratadas como obstáculos a serem eliminados, mas como material de trabalho. Elas revelam onde o sofrimento está sendo silenciado para que a engrenagem continue funcionando.

Quando os próprios trabalhadores resistem à mudança

Um dos fenômenos mais delicados é perceber que os próprios trabalhadores também podem resistir a mudanças que prometem mais saúde. Depois de anos convivendo com o sofrimento, muitos constroem sua identidade em torno da capacidade de suportar. A dor vira sinal de valor. Frases como “sempre foi difícil, mas eu aguento” ou “quem quer moleza não sobrevive aqui” são mais comuns do que parecem.

Essa lógica do “super-herói corporativo” cria um vínculo afetivo com o sofrimento. Reconhecer a própria fragilidade passa a ser visto como ameaça ao pertencimento. Paradoxalmente, é justamente esse reconhecimento que abre caminho para transformações mais humanas e sustentáveis.

Lideranças entre a culpa e a impotência

As lideranças ocupam um lugar particularmente ambíguo nos processos de transformação da saúde mental no trabalho. De um lado, são constantemente cobradas para engajar, cuidar, motivar e conduzir mudanças culturais. De outro, acabam sendo responsabilizadas quando algo não funciona, quando o clima piora ou quando o adoecimento aparece. Essa posição intermediária, muitas vezes pouco reconhecida, gera um tipo específico de sofrimento: a sensação de ter responsabilidade sem ter, de fato, poder suficiente para mudar as regras que produzem o problema.

Muitos gestores desejam fazer diferente. Percebem o impacto das metas inalcançáveis, dos sistemas de avaliação punitivos e da competição excessiva sobre suas equipes. No entanto, sentem-se sem alçada para alterar políticas, indicadores e modelos de gestão que são definidos em instâncias superiores. Vivem, assim, um conflito permanente entre aquilo em que acreditam e aquilo que precisam aplicar no dia a dia. Esse desalinhamento é uma importante fonte de desgaste emocional e de culpa silenciosa.

Quando não há espaço de escuta para o gestor, ele tende a se tornar o novo bode expiatório do sofrimento coletivo. A culpa se instala, paralisa a reflexão e intensifica as resistências. Em vez de abrir caminho para mudanças estruturais, o debate se desloca para a personalização do problema, focando comportamentos individuais e não as condições que os produzem.

Um líder sufocado, que não encontra lugar para falar sobre suas próprias contradições e limites, tende a reproduzir, muitas vezes sem perceber, o mesmo silêncio e a mesma rigidez que o adoecem. Criar espaços de escuta também para as lideranças é, portanto, uma condição fundamental para qualquer transformação sustentável.

Ergonomia Mental: da resistência ao diagnóstico

É isso que propõe a Ergonomia Mental, um conceito baseado na psicodinâmica do trabalho e que considero o próximo passo natural para empresas que desejam crescer de forma sustentável. Em vez de tratar a resistência como um obstáculo ou o adoecimento como um problema individual, a Ergonomia Mental convida as organizações a olharem para aquilo que estrutura o trabalho no dia a dia e que, muitas vezes, permanece invisível.

Enquanto a ergonomia osteomuscular se dedica ao conforto físico, a cadeira adequada, o monitor na altura correta, o ângulo certo, as pausas necessárias, a Ergonomia Mental tem como foco as regras que organizam o trabalho e que impactam diretamente nosso aparelho psíquico. Metas, sistemas de avaliação, modelos de reconhecimento, distribuição de tarefas e relações de poder não são neutros. Eles afetam de maneira profunda a motivação, o senso de pertencimento, a cooperação entre colegas e, consequentemente, a saúde emocional das pessoas.

A proposta é sair de um olhar individualizante do adoecimento, que tende a responsabilizar o trabalhador ou o gestor, para repensar a própria organização do trabalho. E isso não significa abrir mão de resultados. Pelo contrário. Ao longo da minha prática, implementei transformações baseadas na Ergonomia Mental em empresas de diferentes setores e contextos. Em todos os casos, observei aumento de produtividade, redução de afastamentos, queda na rotatividade e melhora consistente no clima organizacional.

Na prática, lidar com a resistência às intervenções de saúde mental no trabalho se traduz em três movimentos complementares.

Nomear o incômodo.

A resistência precisa ser dita em voz alta. O simples ato de nomear o medo já reduz sua força.

Dar sentido à mudança.

Nenhuma transformação se sustenta sem um propósito legítimo. As pessoas precisam compreender o porquê da mudança e se reconhecer nele.

Criar espaços de elaboração coletiva.

A resistência se dissolve quando o grupo participa da criação das novas regras. Mudar o que se faz é mais fácil quando se tem voz sobre como se faz.

A escuta, nesse contexto, deixa de ser um gesto simbólico e passa a ser um instrumento potente de gestão. A resistência mostra que algo está vivo. O verdadeiro risco não está em quem resiste, mas no silêncio complacente, no “tanto faz” que revela resignação. Quando há resistência, há energia. E é ao nomear o medo que essa energia pode, finalmente, se transformar em mudança.





* Médico-psicanalista, especialista em Ergonomia Mental e consultor em saúde mental no trabalho.



