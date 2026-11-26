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Acolhendo opinião há muito defendida pelos doutrinadores brasileiros, os Tribunais têm condenado os pais a pagar indenização pelo abandono afetivo dos seus filhos enquanto menores. Essa modalidade de abandono consiste no descumprimento dos deveres básicos dos genitores: dever de criar, educar, assistir, exercer a guarda e administrar os bens dos filhos.

O abandono afetivo da parte do pai ou da mãe desestrutura emocionalmente o filho, e faz com que este manifeste ao longo da vida, através de diferentes modalidades comportamentais, tudo aquilo que sofreu na infância ou na adolescência. Não raro esses filhos são vítimas do fracasso escolar ou do uso imoderado do álcool e de drogas, além de nutrirem sentimentos de ódio, angústia e mágoa.

O abandono da mãe pelos filhos pode gerar sequelas bem mais graves do que a ausência afetiva do pai, em virtude da relação simbiótica mãe-filho iniciada com a concepção. Porém, quando o abandono é de ambos os pais, as consequências são desastrosas do ponto de vista psicológico, salvo se as funções parentais forem supridas por outras pessoas que possam exercê-las.

Discute-se muito no direito de família se constitui dano moral o abandono afetivo dos pais em relação à pessoa do filho. Duas correntes doutrinárias debatem o assunto. A primeira entende que é uma amoralidade conceber indenização pela falta de amor. Segundo essa corrente doutrinária, o simples pagamento de pensão, por si só traduziria “afeto”! Quando muito poderiam ser aplicadas as regras de destituição do poder familiar, contidas no Código Civil, art. 1.638, inciso II, solução semelhante a que é preconizada pelo art. 1915 do Código Civil português ao cuidar da hipótese de “inibição do exercício das responsabilidades parentais”.

Outra corrente sustenta a tese de que os princípios e normas da responsabilidade civil se aplicam igualmente ao direito de família, de modo a admitir sua incidência nas hipóteses de danos materiais ou morais produzidos entre membros de uma mesma família. Nesse sentido, fundadas no princípio da dignidade da pessoa humana, são inúmeras as decisões dos Tribunais do país ordenando o pagamento de indenização pelos pais que abandonam seus filhos, privando-os do direito à convivência e ao amparo afetivo moral e psíquico. Não se trata de “indenizar o desamor”, como pensaram alguns civilistas, mas de exigir reparação pelo inadimplemento de deveres básicos de família, entre os quais se insere o dever de assistência recíproca, previsto no art. 227 da Constituição Federal. Deixar de impor sanções reparatórias significaria transformar o poder familiar em um conjunto de normas morais.

No entanto, é preferível tentar uma recomposição do afeto, ao invés de aplicar-se de logo a reparação indenizatória. Assim, antes da imposição de pena ao pai ou mãe que abandona o filho, é recomendável que se faça uma tentativa de reaproximação entre o genitor que despreza e o filho abandonado, através de disciplinamento especial de visitação que permita um contato frequente entre pais e filhos, sem imposições ou ameaças de multas, porque isso, longe de reaproximar as partes, só faz deteriorar ainda mais o relacionamento paterno-filial, já que a afeição não pode ser atingida por via compulsória.

Segundo o acórdão do TJRS da 7ª Câmara Cível, AC n. 7002934036, “nem tudo pode ser resolvido pela solução simplista da indenização, pois afeto não tem preço, e valor econômico algum poderá restituir o valor de um abraço, de um beijo, enfim, de um vínculo amoroso saudável entre pai e filho...” Todavia, se frustrada a aproximação entre os genitores e seus filhos, esgotadas em vão todas as tentativas para restabelecer os laços de afetividade, restará ao filho a faculdade de postular, através de representante ou assistente, a reparação indenizatória pelo abandono afetivo.



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