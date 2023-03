A retomada do protagonismo da Agricultura Familiar

A- A+

Aos poucos está se desenhando os caminhos para que a agricultura familiar retome seu protagonismo na produção de alimentos saudáveis, no combate à fome e na geração de emprego e renda no campo. De forma participativa, planejada e pautada no programa de governo apresentado durante o processo eleitoral, o Governo Lula está reestabelecendo as principais políticas de fortalecimento da agricultura familiar, com destaque para o ajuste no valor per capita da merenda escolar, repercutindo diretamente no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – programa com obrigatoriedade para que Estados e Municípios destinem no mínimo 30% dos recursos para aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar. Destaca-se também a retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, com perspectiva de investimento na ordem de 500 milhões para o ano de 2023. Somando-se à essas iniciativas, podemos mencionar a retomada de programas de convivência com o semiárido, especialmente de implantação de cisternas e os programas de habitação rural e educação do campo, bem como resgatando os diálogos que tratam da política de agroecologia e a recomposição do Consea e Condraf, espaços importantes de participação e controle social. Ademais, está em discussão, no âmbito do MDA, o financiamento do Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste - PAS-NE (em parceria com o Banco Mundial e Consórcio Nordeste) e a Terceira Fase do Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC), em parceria com o FIDA. Ainda há necessidade de avanços no Crédito, na ATER, na Agroindustrialização e na ampliação do acesso aos mercados não institucionais. Entretanto, o caminho está sendo bem trilhado, tendo em vista que o grande desafio é a recomposição orçamentária destes programas e políticas, a partir de 2024. Diante do exposto, precisamos nos manter atentos, pois grandes ações exigem participação efetiva dos Estados e Municípios, sobretudo quando se trata de programas de abrangência regional, a exemplo do PAA , PNAE e Programa Cisternas. Esta retomada de protagonismo da agricultura familiar exigirá, também, das organizações e movimentos sociais efetiva participação no controle social e na execução destas ações. Alguns Estados do Nordeste mantiveram, nestes últimos quatro anos de retrocessos, um excelente nível de participação social nas políticas públicas estaduais. Destaco o Estado da Bahia que demonstra uma expressiva capacidade de mobilização social a partir dos Territórios de Identidade, com uma forte organicidade das cooperativas da agricultura familiar, beneficiando e agregando valor aos seus produtos, aumentando o acesso aos mercados de forma eficiente. O Estado do Ceará também apresenta avanços significativos, resultantes da boa execução dos Projetos São José, em parceria com o Banco Mundial, e Projeto Paulo Freire, em parceria com o FIDA, ambos focados no fortalecimento da agricultura familiar e suas organizações sociais e no desenvolvimento sustentável. Nos últimos dois anos, o Estado do Rio Grande do Norte tem se destacado com o programa de Compras da Agricultura Familiar, o PECAFES, articulando compras em diversas secretarias estaduais, inclusive na área da saúde. Já o Estado da Paraíba vem implementando uma estratégia de organização territorial, fortalecendo os Colegiados Territoriais e Conselhos Municipais, no sentido de discutir as ações da Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido (SEAFDS) de forma participativa. Ou seja, em diferentes níveis de atuação, todos os Estados do Nordeste estão promovendo iniciativas, programas e projetos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, produzindo experiências exitosas, que podem ser replicadas e subsidiar políticas públicas em nível regional. Diante das expectativas que se apresentam em torno do protagonismo da agricultura familiar, é prudente que os Estados do Nordeste discutam suas estratégias, programas e projetos; fortaleçam suas capacidades de promover assistência técnica com foco na transição agroecológica, produção de alimentos saudáveis, no acesso ao crédito e na agroindustrialização com agregação de valor. Algumas iniciativas locais podem ser facilmente implementadas por outros Estados. Podemos citar o trabalho de fortalecimentos dos Serviços de Inspeção Municipal, a partir dos Consórcios Públicos Intermunicipais, no Estado da Bahia; a implantação do Sistema de Informações Regionais da Agricultura Familiar (SIRAF) no Estado do Rio Grande do Norte; os ajustes propostos nas planilhas de crédito para viabilizar o acesso ao Pronaf Agroecologia no Estado da Paraíba; os Sistemas Integrados de Saneamento Rural (SISAR), implantados nos Estado do Ceará e, mais recentemente, em Pernambuco. É importante também que os Estados discutam estratégias conjuntas no sentido de ampliar o acesso ao crédito de linhas do Pronaf com viés estruturante (Pronaf Semiárido, Pronaf Mais Alimentos, Pronaf Agroecologia, Pronaf Agroindústria etc.) de modo a aumentar o ticket médio por projeto, e avançar para além da dinâmica financeira do Pronaf B, que, por ser uma linha de baixo limite de financiamento, não permite estruturar os sistemas produtivos, numa perspectiva de longo prazo. O combate à fome é a grande motivação do atual governo. E, a agricultura familiar tem a oportunidade de ser uma grande protagonista, produzindo alimentos saudáveis, gerando emprego e renda, cumprindo um papel importante na missão que o governo tomou para si: combater a fome e tirar o Brasil do mapa da fome, além de contribuir de forma efetiva para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Entretanto, para ser protagonista nesse contexto é fundamental compreender o momento e, oportunamente, se preparar para se inserir nos processos inerentes ao cenário que se projeta para os próximos anos.

*Engenheiro Agrônomo, Mestre em Gestão Ambiental, Ex-Diretor Presidente do IPA, atualmente Secretário Técnico da Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste

Veja também

Telhados de vidro