A roupa nova do rei

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Também conhecido como "O rei está nu", conto escrito pelo dinamarquês Hans Christian Andersen e publicado em 1837, narra a história de um candidato ao trono imperial, vaidoso ao extremo e que foi enganado por falsos tecelões.

O referido conto serve como pano de fundo para ilustrar os dias de hoje, em que a vaidade excessiva, a hipocrisia e a pressão social desmedida em transe hipnótico podem cegar a pessoa diante do óbvio.

Na interessante história, os alfaiates do pretenso monarca, ao receberem a encomenda da indumentária real para a apoteose do dia da proclamação, resolveram escolher um tecido mágico, só visível pelos crentes certos da consagração próxima, anunciada aos quatro ventos do império, para o desfile na certeza da vitória.

Ocorre que, tendo início o evento, acompanhado pela multidão em delírio, admirando a mágica indumentária da precoce majestade, jamais poderiam contestar qualquer aspecto da mesma, pois a roupa confeccionada com tecidos mágicos só era visível para os crentes, adeptos do magno candidato.

Acontece que de repente um desavisado na plateia em transe, em cima de uma árvore, gritou: "Pessoal, o rei está nu! Rá, rá, rá, rá!". A reação coletiva foi um verdadeiro horror, uns indignados, outros surpresos com a constatação e a majestade pelada, tentando cobrir as vergonhas, correndo desesperado para tentar fugir dali, antes que o pior pudesse acontecer.

Recorrendo desta feita, para ilustrar a mensagem, não ao conto dinamarquês, mas sim ao personagem do saudoso e brilhante Jô Soares na sátira do "Reizinho", quando para reafirmar aos seus súditos, fiéis seguidores, sua real condição, perguntava, "Sou Rei? Sou Rei? Sou Rei?", e respondiam em uníssono, "Majestade, sois Rei, sois Rei, sois Rei!!!".

A história mostra como as pessoas muitas vezes preferem fingir, por conveniência, ou ignorância, optando por acreditar numa mentira coletiva do que cair no ridículo, desafiando a verdade da maioria.

Mas vamos pra frente, o novo mundo está começando a se redesenhar, apenas começando, não sabemos se pra melhor ou pra pior, só Deus sabe, e só nos resta rezar contritos na “esperança que é a última que morre”, que tudo pode melhorar por incrível que pareça.

Outrossim, fazendo um alerta, mais uma vez recorrendo aos ditados, quando observa que “barcos perdidos bem carregados”, e temos assistidos verdadeiros naufrágios, aqui e lá fora, conduzidos, ora por marujos experientes, ora por marinheiros de primeira viagem, e para terminar, cuidado! A disputa não suporta soberba de qualquer natureza.



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