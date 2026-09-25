A segurança do paciente e o impacto na gestão pública da saúde

A- A+

Garantir uma assistência à saúde que alie eficiência técnico-científica, humanização e segurança é um dos principais pilares do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Com uma estrutura de mais de mil leitos, a promoção da excelência institucional no Sistema Único de Saúde (SUS) exige uma gestão rigorosa e continuamente aprimorada.

Nosso setor de qualidade e segurança atua como agente transformador dessa realidade, padronizando processos, mitigando riscos e promovendo entregas sustentáveis e seguras a cada usuário que entra em nossa instituição.

A segurança do paciente é um compromisso estruturado pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), alinhado às seis metas internacionais da área. No IMIP, essa cultura é consolidada desde o primeiro contato do paciente com o hospital. A aplicação da identificação correta, por meio de protocolos padrão universais, assegura que cada etapa do cuidado, do diagnóstico ao tratamento, seja direcionada de forma rigorosa ao indivíduo correto.

Além da identificação, priorizamos a comunicação efetiva, a higiene das mãos, a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, a prática da cirurgia segura e a prevenção ativa de quedas e lesões por pressão.

O gerenciamento dos riscos hospitalares, a exemplo de erros de medicação ou procedimentos cirúrgicos, fundamenta-se em investimentos contínuos em tecnologia e infraestrutura. Entre os avanços recentes no IMIP, destacam-se a implantação do prontuário eletrônico em 100% das áreas assistenciais, o fracionamento seguro de medicamentos com identificação por paciente e destaque em cores para drogas de alta vigilância, a aquisição de carrinhos térmicos para alimentação, dispositivos para prevenção de quedas e a renovação de equipamentos e insumos de proteção.

Da mesma forma, a introdução de protocolos clínicos específicos, como Dor Torácica e Sepse, somada ao aprimoramento da classificação de risco na emergência, elevou o padrão do atendimento de urgência.

A consolidação dessa cultura preventiva baseia-se na capacitação permanente da equipe. Desde a integração admissional de novos funcionários até simpósios anuais, fóruns e treinamentos em plataformas internas, a educação continuada abrange a totalidade dos profissionais. Como resultado direto dessas iniciativas, observamos uma redução expressiva no registro de eventos adversos, demonstrando o maior amadurecimento das equipes na identificação precoce dos riscos.

Nesse mês de setembro laranja, dedicado à segurança do paciente, é fundamental fortalecer a qualidade no IMIP, demonstrando na prática que a segurança do paciente é um valor inegociável nessa construção coletiva a fim de assegurar um cuidado público cada vez mais eficiente.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também