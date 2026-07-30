A seleção vitoriosa, revestida de sonhos e ideais

A- A+

Quando, em 2010, a 19ª Copa do Mundo de Futebol foi encerrada com a Seleção da Espanha campeã, elaborei a crônica “Maior do que a vitória, importa o merecimento”, publicada em 21/07/2010.

Quis o destino que a citada crônica e a frase-título, síntese de expressões do pensador Miguel de Unamuno, fossem agora utilizadas como inspiração para descrever a trajetória da seleção vitoriosa na recente 23ª Copa do Mundo. À parte, fica o registro das controversas decisões das arbitragens em alguns jogos e as pontuais faltas de fair play.

O fato é que os erros cometidos por excesso ou carência de precisão prejudicaram a acurácia das marcações dos juízes em desfavor de outras seleções. Assim, muitas foram as polêmicas que afetaram a imagem da FIFA, entidade organizadora, e provocaram mal-estar geral nas delegações participantes e nos torcedores.

A final da Copa de 2026 aconteceu no dia 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA) – Espanha 1 x Argentina 0. No jogo, a Roja apresentou uma enorme superioridade sobre a Albiceleste, jamais vista em uma decisão; a estatística (scout) da partida ratifica o caso. O resultado foi inconteste: Espanha campeã, invicta!

Durante a competição, até a grande final, a seleção espanhola venceu cinco seleções das mais graduadas no ranking do futebol; entre elas, três têm status de campeãs mundiais, e três foram listadas como favoritas à conquista do título nesta edição: Uruguai, de Federico Valverde; Portugal, de Cristiano Ronaldo; Bélgica, de Thibaut Courtois; França, de Kylian Mbappé; e Argentina, de Lionel Messi.

Merecem atenção os recordes e invencibilidades atingidos pela Roja na Copa: 1) única seleção campeã da Copa do Mundo, Olimpíadas e Continental (Eurocopa), em vigência conjunta; 2) seleção com o maior número de jogos sem levar gol em Copas: sete; 3) seleção campeã a sofrer menos gols em uma Copa: um; 4) goleiro com o maior tempo sem sofrer gols em Copas: 650 minutos, Unai Simón; 5) goleiro com o maior número de jogos sem sofrer gols em uma Copa: sete, Unai Simón; 6) jogador com o maior número de passes certos em uma Copa: 790, Rodri; 7) seleção com a maior invencibilidade na história: 38 jogos.

A qualidade do desempenho da campeã também pode ser reconhecida, além da conquista do Troféu FIFA, pelos prêmios individuais conferidos aos melhores futebolistas: Melhor Jogador, Bola de Ouro - Rodri (ES); Melhor Goleiro, Luva de Ouro - Unai Simón (ES); Melhor Jovem - Cubarsí (ES). O prêmio de Artilheiro, Chuteira de Ouro, ficou com Mbappé (FR).

O mérito dessa vitoriosa campanha espanhola vem de um trabalho bem pensado e planejado; do talento da geração de seus jogadores e da competência da atual comissão técnica, liderada pelo treinador Luis de la Fuente. Há o reconhecimento de que a Real Federação Espanhola de Futebol (1909) implantou, para as suas seleções, uma escola de futebol com princípios e estilo, cujos resultados chegaram antes ao futuro.

Amantes e admiradores do futebol, observem, a seguir, como foi descrito um detalhe da conquista da Copa de 2010, na citada crônica, e a semelhança com o acontecido dezesseis anos depois:

– O time espanhol, no plano de jogo, desenvolveu com maestria os três principais fundamentos do futebol: posicionamento, domínio da bola e passe. Bem superior ao das outras seleções. Com jogadores habilidosos, harmonia entre a defesa, o meio de campo e o ataque, e eficiente ocupação dos espaços do campo, ganhava a maioria das disputas das jogadas. Mantinha o domínio das partidas com um maior tempo de posse de bola, fato que ocorreu em todos os jogos que disputou, chegando a ser vistoso. [...] A Espanha foi melhor em campo do que todos os adversários que enfrentou nesta Copa, sem alterar o seu padrão de jogo; cada jogador demonstrava consciência

do papel que exercia dentro das linhas do gramado e um grande espírito de equipe. Na área técnica, o treinador Vicente del Bosque coordenava o trabalho dos jogadores com a serenidade e a liderança que esse esporte coletivo de fortes emoções requer.

O futebol agradece à exemplar Seleção da Espanha, a nova bicampeã mundial, formada por Dom Quixotes modernos, com sonhos e ideais para justas conquistas, como Rodri, camisa 16, o elogiável capitão, que ergueu a Taça de Campeão do Mundo.



* Administrador de empresas (UFPE), da Asociación de Cervantistas, da Asociación Internacional de Lectores y Coleccionistas de Don Quijote, autor do livro “Sonho Impossível - O Recife e Cervantes”

[email protected]





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também