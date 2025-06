A síndrome de Popeye sem espinafre

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA - Convertido à seita do cordão encarnado desde a andropausa, o Doutor Chuchu está se esguelhando no oco do mundo: “Viva Lula! Viva Lula!” Todo mundo sabe que Chuchu ama o Véio, e o Véio adora Chuchu. Então, por que tanto alarido? Essa alma quer reza.



O Doutor Chuchu disse que a cada dia está mais jovem e fagueiro, quase um zagueiro, quase um Neymar. Mas, ninguém ama o Chuchu, só amam o Véio do Pastoril Encarnado.

Meio jururu, o Doutor Chuchu cantou uma cantiga no Palácio do Jaburu, tocando viola de papo pro ar, para chamar a atenção do Véio do Pastoril:

“Ninguém me ama/ ninguém me quer/ ninguém me chama de meu amor, a vida passa …”.

O som era tão alto que podia ser ouvido nos Palácios do Planalto e da Alvorada, na Granja do Torto, na White House de Trump em Washington, no Kremlin em Moscow, nas Rádios do Pajeú e na Rádio Borborema em Campina Grande, na Praça da Paz Celestial dos Três Poderes em Brasília.



E o Véio do Pastoril Encarnado nem deu sinal de vida. Desolado, o Doutor Chuchu chamou um Uber para ir falar com ele no Palácio da Alvorada. Ô de casa! Ô de fora! Pode entrar a casa é sua!

- Bom dia, vovô! Cumprimentou o Doutor Chuchu. - Eu não sabia que era seu avô. - Pela sua idade, de 121 anos, você tem idade de ser meu bisavô.

Papo vai, papo vem, o Doutor Chuchu desembuchou: cansei a minha beleza de ser vice neste cenário hortifrutigranjeiro do Pastoril Encarnado. Suco de chuchu não dá sustância, sinto fraqueza nas pernas. Agora eu quero ser titular no campeonato e conquistar uma vaga no campeonato de 2026.



-- Você não tem mais idade para jogar na copa do mundo.

-- Eu falo no campeonato político de 2026. E você também não tem mais idade para ser candidato à reeleição.

-- Eu continuo jovem, potente e saradão feito Popeye porque tomo suco de espinafre preparado pela minha comadre. Eu sinto apenas uma labirintite na cabeça e uma conjuntivite na vista.

Os charutos Romeo y Julieta fazem a cabeça dos comunistas românticos e os maconheiros do Alto da Sé em Olinda viajam nas nuvens da canabis em busca do Nirvana.



LUCIDEZ DA MALUQUÊS - Para provar sua sabedoria filosófica, o guru vermelho decretou, monocraticamente: “Quando eu estiver fazendo uma coisa errada, ao invés de você falar “o Lula está errando”, você tem que falar “eu tô errado” porque o Lula é o nosso povo na Presidência da República”. O Papa, iluminado pelo Espirito Santo, é infalível, assim também, o guru vermelho é infalível., quase um Papa, um camerlengo, o Papa-Figo da seita.

O cara está jogando pela bola sete. É a síndrome de Popeye sem espinafre.

Se o Véio do Pastoril Encarnado tiver uma desidratação, a Chuchulândia e a patota do Centrão vão deixá-lo na solidão.

