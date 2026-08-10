A tática da tourada

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Tem 91 anos um dos maiores toureiros de todos os tempos. Se chama Manuel Benitez, mais conhecido como El Cordobés, e ganhou fama impondo um estilo diferente de tudo o que já tinha sido visto nas arenas espanholas. Seu espetáculo começava quando quebrava as banderilhas, deixando-as pouco maiores que um lápis e, depois de um drible de corpo, as cravava atrás do chifre esquerdo. Normalmente são fincadas no lombo do animal, mas El Cordobés mudou a regra, levando o público ao delírio nos anos 1960 e 1970, quando esteve no auge.

Tourear é uma arte. Não é força; é jeito. Não basta coragem, mas acima de tudo astúcia. Ele conseguia dominar um touro de 600 quilos, aos poucos, a cada passada. Muitas vezes parecia que o animal iria atropelar El Cordobés, mas ele esquivava, quase bailando como num tablado flamenco.

As touradas vieram dos tempos em que os árabes dominavam a Andaluzia, ainda no século 12. A lida foi sofisticando e evoluindo, O filósofo José Ortega y Gasset (1883-1955) adorava touradas e entendia a correlação de forças entre o toureiro e o touro como um reflexo da política cotidiana. No seu livro “A caça e os touros”, o filósofo escreve que o grande toureiro não vence pela força física, mas pela capacidade de antecipar movimentos, entender claramente a situação e estar no lugar certo e na hora certa. Ou seja: alguém proativo, ao invés de reativo, que enxerga antes dos outros, domina a circunstância e age com precisão, não por impulso.

Trump tem agido com Lula como o toureiro de Ortega y Gasset. A lida dos 2 presidentes começa em junho de 2024, quando Lula apoiou Joe Biden e criticou Trump. Depois, em novembro, pouco antes da eleição, disse para a imprensa francesa que torcia por Kamala Harris, porque Trump era o fascismo e o nazismo com outra cara. Trump venceu e Lula baixou a bola. Desde então, Trump começou a tourear Lula no estilo de El Cordobés.

A tática parece estar fazendo efeito. Bailaram, entre tapas e beijos, trocaram elogios, voltaram a se estranhar. A estratégia de Trump é claríssima: quer derrotar Lula pelo cansaço. O presidente americano não tem a ansiedade da reeleição, sabe que não ficará. Não parece estar tão preocupado assim com sua popularidade. Foca no seu programa de governo. Quer recuperar o protagonismo econômico dos Estados Unidos. É como a família numa casa em reforma. O incômodo é grande, a demora maior ainda, mas quando a reforma acaba a vida fica melhor do que antes.

Lula está amarrado ao discurso da soberania como o touro se fixa no pano vermelho. Tem sido reativo ao invés de proativo. Vai para cima, enquanto Trump o surpreende a cada momento. Foi assim com o cancelamento do visto da embaixadora em Washington Maria Luiza Viotti, que virou ilegal do dia para a noite. Se sair dos Estados Unidos, não voltará. Está na mesma situação dos ilegais perseguidos pela polícia, uma humilhação. Algo terrível, jamais visto em 200 anos de diplomacia.

Lula caiu no jogo de Trump e age exatamente como ele quer. É previsível, quando deveria surpreender. Enfrenta o presidente americano, ao mesmo tempo em que dá sinais de aproximação maior com a China, que já domina grande parte do mercado brasileiro, e a Rússia, em guerra com a Ucrânia. Tem falado em armas nucleares. Outro dia disse que se arrependia de ter votado a favor do artigo 21 da Constituição, que restringe a tecnologia nuclear para fins pacíficos.

Enquanto isso, Trump segue estressando o touro. Lula ficou cercado por governos de direita na nossa América do Sul. Ao invés de diplomacia racional, técnica, optou por desprezar os presidentes eleitos. Não foi à posse de Kast, Milei, Keiko Fujimori, Noboa e não irá à Colômbia para a posse de Abelardo de La Espriella. Lula só deu o ar da graça na posse do paraguaio Santiago Peña. Em compensação, enviou seu vice Geraldo Alckmin para a investidura do presidente iraniano Masoud Pezeshkian, e ele acabou aparecendo ao lado dos líderes do Hammas.

Enquanto Lula e o embaixador Celso Amorim contaminam a diplomacia brasileira com ideologia, recusando a indicação da diplomata Vivian Aisen para o consulado de Israel em São Paulo (ela será embaixadora na Colômbia), e fazendo corpo mole para aceitar Daniel Perez, indicado por Trump para a embaixada do Brasil, a tourada segue a todo vapor.

Lula quer passar ao respeitável público a sensação de que é capaz de escapar do isolamento imposto pelo fato de termos vizinhos que pensam diferente e da pressão de Trump. Tratou de aparecer com coreanos e japoneses falando de acordos comerciais. O problema é que o Japão negocia com o Brasil US$ 10 bilhões por ano e a Coreia US$ 11 bilhões. Com os Estados Unidos os coreanos negociam US$ 241 bilhões e os japoneses US$ 319 bilhões. Eles trocarão e parceiro facilmente? A China aprendeu a produzir frango com o Brasil e hoje é a 3ª maior exportadora. Virou nossa concorrente.

No dia 5 de agosto, o principal assessor de Vladimir Putin para defesa, Nicolai Patruchev, veio para um encontro com o embaixador Celso Amorim. Ninguém sabe direito o que foi tratado e, estranhamente, o ministro da Defesa José Mucio não participou do encontro, apenas o comandante da Marinha Marcos Sampaio Olsen.

Lula tem agido mais com o fígado do que com a cabeça, deixando de lado as ferramentas que o tornaram negociador de primeira linha. O Brasil já teve embaixadores capazes de tourear os americanos, como Oswaldo Aranha e Paulo Tarso Flecha de Lima. Mas isso passou.

O presidente precisa colocar o fígado na geladeira e agir com a cabeça. Do contrário, corre o risco de terminar cansado, esgotado, como os touros que enfrentaram El Cordobés. Ele era tão ousado e destemido, que diante daquela fera de 600 quilos completamente exausta, ante de meter a espada na escápula e dar-lhe uma morte rápida, beijava o touro entre os chifres.







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