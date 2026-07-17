A tecnologia acelera e a educação direciona

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Nas últimas décadas, observamos o quanto a tecnologia pode acelerar o poder da educação. Mas fica uma reflexão importante: para onde iremos nesse processo de aceleração?

Por si só, a velocidade não basta. Tratar uma questão humana como a educação com um viés puramente técnico pode gerar soluções aparentes e problemas estruturais. Primeiro, porque é parte da condição humana ter um desenvolvimento em ritmo singular. Enquanto o poder da inovação se expande em escala matemática, o desenvolvimento humano tem uma construção que se baseia na experiência, nas relações e nas reflexões, algo que exige tempo e maturidade.

Assim, fica claro que nem todo desafio educacional pode ser superado apenas com uma ferramenta. Muitas vezes, o que está em jogo são aspectos como comunicação, clareza de critérios, escuta e equilíbrio emocional, numa soma de dimensões que não podem ser totalmente substituídas pela máquina. O erro mais comum hoje não é o uso da tecnologia, mas a pressa em adotá-la sem clareza do que se quer formar. Escolas correm para incorporar plataformas e soluções digitais como se velocidade fosse sinônimo de qualidade.

A tecnologia passa a ditar o ritmo da escola, mas seu papel é outro: formar pessoas capazes de utilizar a tecnologia com consciência e discernimento. Enquanto a tecnologia amplia as possibilidades e acelera os processos, é a educação que vai orientar as escolhas na direção certa.

A escola é hoje um dos poucos espaços em que ainda é possível desacelerar para pensar. É nesse espaço sagrado que se pode discutir ética, responsabilidade, convivência e consequências. Formar cidadãos para o mundo digital não significa apenas ensinar a usar tecnologia, mas preparar sujeitos capazes de tomar decisões conscientes.

A tecnologia organiza informações e oferece respostas rápidas, mas não substitui a capacidade de interpretar contextos, lidar com ambiguidade ou sustentar decisões difíceis. Quanto mais automatizado o ambiente, mais importante se torna o desenvolvimento da maturidade para conviver com diferenças, conflitos e incertezas. São essas competências que permitem que a tecnologia seja usada como apoio e não como substituição do pensamento.

A tecnologia pode acelerar caminhos. Mas é a educação que decide quais valem a pena ser percorridos.



* Educadora, consultora e mentora. Mestre em Psicologia Organizacional e diretora de Conteúdo da Bett Brasil

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