A terceira via é um pau de sebo

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Dedico este glorioso artigo ao meu colega o gênio Sigmund Freud, o genitor da psicanálise e que decifrou os sonhos da humanidade adâmica



MONTANHAS DA JAQUEIRA – Roncam os motores. Segue a Fórmula 3 da corrida do Pau de Sebo. A terceira via na eleição presidencial é um pau de sebo, untado com graxa e vaselina. Os candidatos se posicionam. Vão dar a largada. O pau de sebo tem 10 mil metros de altura.

O mineiro Zema quer escalar o pau de sebo pilotando um trem maria fumaça, movido a pão de queijo. Ô trem bão! Café com pão, bolacha não. É o trenzinho caipira de Villa-Lobos e Ascenso Ferreira. “Virgem Maria, que foi isto maquinista?”, perguntou Manuel Bandeira. A cantiga é bonita, mas o trem não decola. Não decola porque não é avião e porque o pão de queijo não deu sustança.

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Caiado é agro. O touro é valente. Caiado quer subir no pau de sebo a bordo de um trator, movido a soja e combustíveis do centro-oeste. Pense num cara brabo! Desafia o crime organizado e o crime avulso de Pindorama. O trator de Caiado está atolado no meio da bipolarização.

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O psiquiatra Augusto Cury evoca os espíritos de Freud, Lacan e Carl Jung para cumprir a grande escalada. A auto ajuda psicológica pode ensinar algumas lições sobre a escalada das montanhas, mas o céu não é perto. Se você quer apenas vender livros, é outra história.

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Jung soprou no ouvido dos candidatos que pretendem escalar o pau de sebo. “Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias sobre os paus de sebo, mas quando tocar a alma humana de um pau de sebo, seja apenas a alma de um alquimista”. Freud explicou que dominar o pau de sebo é o sonho inconsciente da humanidade desde os tempos primevos do paraíso perdido de Adão e Eva. O mundo é uma batalha de paus de sebo.

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Dizei-me, psicoterapeuta Belle de Jour da Jaqueira, qual a terapia recomendada para subir no pau de sebo? Ela falou que cada criatura transporta montanhas de sentimentos no coração. Somos montanhas de guerra de paz neste vale de sonhos e lágrimas. A melhor terapia é cultivar a saúde emocional dos nossos corações. A musa misteriosa é uma montanha de formosura em forma de gente. Com branco véu, distribui beleza nas pistas ergométricas da Jaqueira e no meio do mundo.

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Registro, com louvor e admiração, a publicação, em 22.09.2026, nesta Folha de Pernambuco, do memorável artigo intitulado “STF & Associados: Suprema vergonha”, de autoria de Hildo Cirne de Azevedo, professor emérito da UPE e membro honorário de academias. O doutor Hildo vem da estirpe do governador Etelvino Lins.

A catilinária do Doutor Hildo engrandece ainda mais a coragem cívica e a lucidez do autor, ao tempo em que deve ser ressaltada a importância da Folha de Pernambuco como órgão de Imprensa independente a serviço da sociedade.



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