A toque de caixa, Congresso enterra escala 6x1

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O Congresso Nacional aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 221/2019, que resultou na promulgação, em 16.10.2026, da Emenda Constitucional (EC) nº 141, a toque de caixa e poucos dias antes das eleições. A medida extingue, como regra, a escala 6X1 e institui a jornada 5X2, com redução gradual da carga horária semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial.

Embora represente um avanço histórico nos direitos trabalhistas e acompanhe uma tendência já adotada em países europeus, a mudança ocorre em um cenário preocupante. O Brasil enfrenta baixa produtividade e dificuldades para competir no mercado internacional. Além disso, a medida poderá provocar perdas econômicas, demissões, repasses de custos aos consumidores e aumento da inflação.

Soma-se a isso o desequilíbrio das contas públicas, o elevado endividamento do Governo e o aumento da carga tributária nos últimos anos, além dos impactos da Reforma Tributária. Por isso, apesar de positiva sob a ótica trabalhista, a mudança preocupa no cenário macroeconômico. A EC nº 141 prevê a adoção do regime 5X2, com cinco dias de trabalho e dois de descanso, a ser implementado em até 60 dias após a promulgação.

Na primeira etapa, a jornada máxima será reduzida de 44 para 42 horas semanais. Doze meses, após o início dessa etapa, o limite passará a ser de 40 horas semanais, concluindo-se a transição em até 14 meses. Durante a transição, as duas horas que excederem o limite definitivo de 40 horas deverão ser distribuídas ao longo da semana. Caso sejam divididas igualmente, entre os cinco dias de trabalho, a jornada diária será de oito horas e 24 minutos. Concluída a transição, o limite será de oito horas diárias e 40 horas semanais.

A escala 6X1 poderá ser adotada em situações autorizadas por negociação coletiva, desde que respeitadas as condições de compensação e a média semanal de descanso remunerado. A EC também permite que lei posterior estabeleça regimes diferenciados de duração do trabalho e de repouso, observados os limites de 40 horas semanais e dois dias de descanso remunerado por semana. Os trabalhadores terceirizados que prestam serviços à administração pública terão prazo de até 12 meses após a promulgação para a implementação das novas regras, diferentemente dos demais trabalhadores, para os quais está previsto o prazo de 60 dias.

A proposta prevê, ainda, a possibilidade de diálogo com o Governo durante a implementação das novas regras, com vistas à adoção de medidas para amenizar os impactos econômicos e operacionais nos setores prejudicados, inclusive por meio da apresentação de reivindicações e da negociação de eventuais benefícios. A grande preocupação dos empresários, independentemente do porte de seus negócios, está nos impactos econômicos e operacionais das novas regras.

O aumento dos custos de produção e de prestação de serviços poderá pressionar os preços, reduzir a competitividade, comprometer a sustentabilidade das empresas e desestimular contratações. Em vez de estimular o crescimento, a medida poderá agravar as dificuldades de um país que já convive com baixa produtividade e enfrenta obstáculos para competir no mercado internacional.





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