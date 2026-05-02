A transformação digital fracassa dentro das empresas por culpa da gestão

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A digitalização de processos deixou de ser uma agenda experimental para se tornar um imperativo competitivo. Em praticamente todos os setores, empresas aceleraram investimentos em plataformas, automação e sistemas de gestão, incorporando a transformação digital como eixo estratégico. Esse movimento foi impulsionado por fatores como aumento da competitividade, pressão por eficiência operacional e mudanças no comportamento do consumidor. Ainda assim, apesar do volume crescente de investimentos, uma parcela relevante dessas iniciativas não entrega os resultados esperados, ou demora muito mais do que o previsto para gerar impacto.

Esse descompasso entre investimento e resultado não acontece por acaso. Um levantamento da Data-Makers, em parceria com a CDN, mostra que cerca de 77% das empresas afirmam não possuir uma cultura de transformação digital. O dado ajuda a explicar por que tantas iniciativas ficam pelo caminho: ainda que a tecnologia avance, a base organizacional necessária para sustentar essa mudança segue fragilizada.

Quando isso acontece, a explicação mais intuitiva costuma recair sobre a tecnologia. No entanto, essa leitura é superficial. As soluções disponíveis hoje são, em sua maioria, maduras, integráveis e capazes de atender a diferentes níveis de complexidade. O verdadeiro ponto de fragilidade está menos na escolha das ferramentas e mais na forma como a transformação é conduzida dentro das organizações. Em outras palavras, o desafio não é técnico, mas operacional e, sobretudo, humano.

Digitalizar um processo não é apenas substituir uma atividade manual por um sistema. Trata-se de uma mudança estrutural que afeta rotinas, redefine responsabilidades e altera a lógica de funcionamento da operação. Muitas vezes, implica sair de um modelo mais flexível, ainda que desorganizado, para um ambiente mais padronizado, orientado por dados e com maior rastreabilidade. Essa transição exige não só aprendizado técnico, mas também uma mudança de mentalidade, o que naturalmente gera fricção.

É nesse contexto que surgem sinais clássicos de falha: sistemas recém-implantados que convivem com planilhas paralelas, fluxos digitais que são contornados por atalhos informais e equipes que utilizam apenas parcialmente as funcionalidades disponíveis. A baixa adesão, nesses casos, raramente está associada a uma rejeição explícita à tecnologia. Na maioria das vezes, ela reflete dificuldades práticas de adaptação e, principalmente, a ausência de clareza sobre o novo modelo de trabalho.

Um dos elementos mais sensíveis dessa transição é a transparência. Processos digitais tornam visíveis indicadores que antes estavam diluídos, prazos, produtividade, gargalos, retrabalho. Essa visibilidade, embora essencial para a gestão, pode gerar desconforto ao expor padrões individuais e coletivos de desempenho. Sem uma abordagem cuidadosa, o que deveria ser um ganho de eficiência passa a ser percebido como mecanismo de controle, alimentando resistências silenciosas.

Outro ponto crítico está na atuação da liderança. Quando a digitalização é tratada como um projeto de tecnologia — restrito à escolha e implementação de ferramentas —, sem revisão de processos e sem o envolvimento efetivo das equipes, a tendência é que a mudança seja percebida como uma imposição. Nesse cenário, a cultura organizacional permanece intacta, funcionando como uma barreira invisível que limita o potencial da transformação. A tecnologia entra, mas a forma de trabalhar continua a mesma.

Esse diagnóstico é consistente com análises recorrentes de mercado. Estudos da McKinsey & Company apontam que 90% das iniciativas de transformação digital não atingem os objetivos definidos, pois a maior parte das falhas em iniciativas de transformação digital está relacionada a fatores como cultura organizacional, gestão da mudança e engajamento das equipes, e não a limitações tecnológicas. Em síntese, empresas não fracassam por escolherem ferramentas inadequadas, mas por subestimarem o impacto humano e organizacional da mudança.

As organizações que conseguem avançar nesse processo partem de uma lógica diferente. Em vez de tratar a digitalização como um projeto pontual, encaram-na como uma transformação de gestão. Isso envolve revisar fluxos operacionais, redefinir indicadores de sucesso, comunicar de forma consistente os objetivos da mudança e, principalmente, engajar as pessoas desde o início. A adoção deixa de ser uma consequência esperada e passa a ser um objetivo estratégico a ser construído.

No fim, a digitalização bem-sucedida não se resume à implementação de sistemas, mas à capacidade de reorganizar a operação de forma coerente com as novas ferramentas. Quando essa dimensão é negligenciada, a tecnologia tende a ser subutilizada, os processos permanecem fragmentados e os projetos perdem força antes de gerar valor real. A transformação digital, nesse sentido, não falha por excesso de ambição tecnológica, mas por falta de profundidade na forma como a mudança é conduzida.





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