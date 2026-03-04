A violência contra mulheres é um dos graves problemas do país

A- A+

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março e oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, é marcado por mobilizações em defesa da igualdade de direitos e pelo enfrentamento à violência de gênero. Em Pernambuco, a data ganha contornos ainda mais urgentes diante do aumento dos casos de feminicídio registrados em 2025.



Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) apontam que 88 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado ao longo do ano — o maior número dos últimos oito anos. O total representa um crescimento de aproximadamente 15,8% em relação a 2024, quando foram contabilizadas 76 mortes relacionadas à condição de gênero.

O avanço ocorre na contramão da tendência geral dos crimes violentos letais. Segundo a própria SDS-PE, Pernambuco encerrou 2025 com cerca de 3.040 homicídios no total, uma redução próxima de 10% na comparação com o ano anterior. Ainda assim, os assassinatos de mulheres por razões de gênero seguiram em trajetória de alta.

Dados parciais já indicavam o agravamento do cenário ao longo do ano. Até novembro de 2025, 82 feminicídios haviam sido registrados, número que já superava o total de 2024. Nos primeiros 11 meses do ano anterior, haviam sido contabilizados 68 casos, o que aponta um crescimento de 20,5% no período comparado.

Especialistas avaliam que a discrepância entre a queda dos homicídios em geral e o aumento dos feminicídios revela a persistência de padrões estruturais de violência doméstica e desigualdade de gênero. O fenômeno indica que as políticas públicas de enfrentamento ainda não têm sido suficientes para conter a letalidade específica contra mulheres.



No cenário nacional, o quadro também é preocupante. Em 2025, o Brasil registrou o maior número de casos de feminicídio já contabilizados no país, com o total de quatro mulheres assassinadas por dia. Os dados fazem parte do indicador do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que reúne dados de todos os distritos.

A data de 8 de março, cuja origem remonta às mobilizações trabalhistas do início do século XX e à proposta apresentada em 1910 pela ativista alemã Clara Zetkin, reforça o caráter político da luta por direitos e proteção. Mais de um século depois, os números demonstram que o enfrentamento à violência contra mulheres permanece como um dos principais desafios sociais do país.



Entre avanços legislativos e políticas em vigor, como a Lei do Feminicídio, o aumento dos casos em Pernambuco e no Brasil evidencia que o combate à violência de gênero exige não apenas instrumentos legais, mas aplicação efetiva, prevenção e redes de acolhimento capazes de interromper ciclos de agressão antes que cheguem ao desfecho fatal.







