A vitória de Lula, a defesa da democracia e os desafios do campo progressista

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A eleição terminou, deixou lições, experiências e reflexões. O resultado das urnas precisa ser respeitado, assim como a vontade soberana da população, que confirmou a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Democracia também significa aprender a perder, reconhecer a escolha da maioria e compreender que todos/todas têm o mesmo peso na urna, independentemente da condição econômica, da posição social ou do poder político. A frase não é nova, porém, real: voto tem consequencias e serias.

Quem não aceita o resultado eleitoral e transforma a derrota em perseguição, ameaças e ataques às instituições precisa compreender que o respeito à democracia não pode ser seletivo. Não é possível defender a liberdade apenas quando a vitória favorece o próprio lado. O direito de escolher também implica reconhecer que o vizinho, o colega de trabalho e o cidadão mais humilde têm exatamente o mesmo valor no processo democrático.

O Brasil não está dividido simplesmente porque parte da população votou em um candidato e outra parte escolheu seu adversário. Isso faz parte da democracia. A divisão se aprofunda quando determinados setores não aceitam a legitimidade da escolha popular e tentam desqualificar ou excluir aqueles que pensam diferente.

Nesse cenário, a vitória de Lula foi resultado de uma ampla articulação política e social, que reuniu diferentes segmentos comprometidos com a preservação da democracia. A juventude, os movimentos sociais de esquerda, os sindicatos, as organizações populares e setores da direita democrática tiveram participação importante na mobilização em defesa do Estado Democrático de Direito.

Entre os destaques dessa mobilização esteve a atuação do deputado federal André Janones e de seus apoiadores, conhecidos como o "Exército de Janones". A iniciativa conseguiu ampliar a presença do campo progressista nas redes sociais, levando a disputa política também para os espaços digitais e contribuindo para o enfrentamento da desinformação e das narrativas disseminadas durante a campanha.

A mobilização digital, somada à presença nas ruas, ajudou a transformar o sentimento de urgência em participação política. A defesa da democracia, da soberania nacional, das empresas públicas, das riquezas naturais, das terras raras e dos direitos civis esteve entre os temas que aproximaram diferentes setores da sociedade.

A disputa também evidenciou a importância das redes sociais na formação da opinião pública. Nesse contexto, surgiram questionamentos sobre o papel das grandes plataformas digitais, especialmente as controladas pela Meta, empresa responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, e sobre os mecanismos de circulação de conteúdos políticos durante o processo eleitoral.

Entretanto, a vitória eleitoral não elimina a necessidade de uma avaliação crítica dos erros cometidos pelo próprio campo progressista. O desempenho apertado no primeiro turno demonstrou que ainda existem dificuldades de comunicação com parcelas expressivas da população, especialmente entre trabalhadores, jovens e setores populares que enfrentam problemas econômicos e sociais.

É necessário compreender as razões pelas quais o bolsonarismo manteve uma presença tão expressiva no cenário político. Ignorar essas dificuldades seria um equívoco. O campo progressista precisa ampliar o diálogo com a sociedade, apresentar resultados concretos, combater a desinformação e construir uma agenda capaz de responder às necessidades reais da população.

Se a vitória no segundo turno assegurou a continuidade do projeto político liderado por Lula e a preservação da normalidade democrática, os próximos anos exigirão ainda mais capacidade de articulação. A composição do Congresso Nacional, marcada pelo crescimento de setores conservadores e da extrema-direita, especialmente no Senado, representa um desafio importante para a aprovação de propostas de interesse popular.

A partir de 2027, será fundamental fortalecer a unidade entre governo, movimentos sociais, centrais sindicais, juventude e demais organizações da sociedade civil. A defesa do Estado Democrático de Direito deverá caminhar junto com a luta por melhores condições de vida, valorização do trabalho, ampliação dos direitos sociais e fortalecimento dos serviços públicos.

A classe trabalhadora precisa ocupar esse debate e participar ativamente das decisões que definirão os rumos do país. Não basta vencer uma eleição. É necessário transformar a vitória das urnas em avanços concretos, preservar as conquistas sociais e enfrentar as desigualdades históricas que ainda marcam a sociedade brasileira.

A democracia se constrói todos os dias. E sua defesa não termina com a apuração dos votos: começa, justamente, no compromisso permanente com a liberdade, a justiça social, a soberania nacional e os direitos de todos e todas.



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