A vizinha guerra

3 de junho de 1982. Era o governo do general João Figueiredo quando o caça inglês Vulcan entrou no espaço aéreo brasileiro, depois de uma pane no seu sistema hidráulico impedir seu reabastecimento em voo. O caça bombardeiro fora enviado para combater na Guerra das Malvinas e, ao pousar na base aérea do Galeão, quase vira incidente diplomático. Mas o chanceler Saraiva Guerreiro, que dava nó em pingo d’água, acalmou os ânimos.



Aquela guerra era uma louca tentativa do general Leopoldo Galtieri, então presidente da Argentina, de se manter no poder apostando num conflito internacional que, teoricamente, resgataria a autoestima dos argentinos. O país vivia um dos seus piores momentos, com perseguição aos opositores do regime e uma política externa desastrosa, a qual incluía ajuda aos sandinistas para combater os contras na Nicarágua, então bancados pelos EUA.



Essas guerras oportunistas são sempre um desastre anunciado.



Nesta semana, o clima beligerante voltou a rondar a América do Sul depois que o presidente da Venezuela Nicolás Maduro anunciou um plebiscito para 3 de dezembro, pelo qual as venezuelanos decidirão se querem, ou não, anexar a região do Essequibo, equivalente a 70% da área da Guiana, que faz fronteira com Roraima. Ou seja: se vão ou não à luta pelos 160 mil km² de riquezas amazônicas, a maior delas o petróleo.



Podemos ter uma guerra de conquista em pleno santuário da Amazônia? Diante do que estamos vendo na Europa e Oriente, o melhor a fazer é não negligenciar o risco.



A Guiana foi governada pelos britânicos até 1970, quando se tornou independente. Como outras ex-colônias e protetorados britânicos, faz parte da Commonwealth, comunidade de 56 países de língua inglesa espalhados pelos 4 cantos do planeta. Tem na Inglaterra seu principal aliado. Durante 21 anos, foi governada com mão de ferro pelo político Forbes Burnham, seguidor fiel do manual de Downing Street, independente do primeiro-ministro de plantão.



Hoje, a Guiana é governada pelo muçulmano Mohamed Irfaan Ali, 43 anos, cria do partido de Burnham, o Partido Popular Progressista. Por coincidência, nascido no Essequibo, numa cidadezinha chamada Leonora, ele vem de uma família de origem indiana.



A diplomacia inglesa já trabalha, uma vez que a cobiça da Venezuela sobre o Essequibo não é uma novidade. Remonta a uma disputa de 1824. A região foi entregue aos britânicos depois de uma mediação internacional em 1899. Caracas protestou, mas acabou engolindo o resultado.



Agora, 124 anos depois, Maduro quer buscar o Essequibo de volta. A seu favor pesa o apoio da China, Rússia e do atual governo brasileiro à Venezuela, além das frentes de guerra na Ucrânia e no Oriente Médio, enfraquecendo, em teoria, a capacidade de pronta resposta da Inglaterra e seus aliados.



Ao mesmo tempo, a China ensaia uma invasão a Taiwan, depois de acusar os EUA de provocar riscos à segurança no mar da China. Entre defender Israel e Taiwan, a China aposta na preferência dos norte-americanos pelo primeiro.

A China hoje domina a África, outro território estratégico, sendo o maior investidor no continente com US$ 34 bilhões na última década. O maior fornecedor de bens de consumo baratos é o e-commerce chinês, o qual derrubou a hegemonia dos EUA e da União Europeia. Se aqui no Brasil eles nadam de braçada, imagine na África.



A percepção é a de que a 3ª Guerra está em curso, com várias frentes de conflito sendo abertas a fim de criar o caos, atordoar o inimigo minando sua capacidade de dissuasão e resposta eficiente.



Há uma guerra real, territorial, como na Ucrânia e no Oriente Médio, e outra virtual. Todas seguem a doutrina Gerasimov, conceito aplicado à guerra híbrida concebido pelo atual chefe do Estado Maior do Exército russo, Valery Gerasimov, cuja cabeça foi colocada a prêmio pelos ucranianos e pela Otan. Tudo isso, num contexto de pós-pandemia com inflação e desequilíbrio econômico nos 2 blocos mais ricos do Ocidente.



A guerra de Gerasimov é uma guerra complexa. Ela envolve redes sociais, meios de comunicação, desinformação em larga escala (caso do bombardeio ao hospital de Gaza), ações de guerra psicológica e outras modalidades descritas no livro “El Dominio Mental” do coronel espanhol Pedro Baños, respeitado especialista em geopolítica. Não é por acaso que a guerra no Oriente Médio tem um forte aspecto cultural e de costumes.



Um brasileiro médio não aguentaria 5 minutos de islamismo. O melhor exemplo ocorreu na Copa do Qatar em 2022, quando muitos sofreram diante das leis do álcool zero, homossexualidade zero e proibição de os casais héteros trocarem afagos em público.

Israel é um pedaço da cultura ocidental cravada no meio do Islã, considerado uma afronta aos costumes. A nova guerra fez com que a mídia ocidental esquecesse da outra, a da Ucrânia. Mas no fundo é uma guerra só.



No início das guerras, cada um tenta tirar mais vantagens. Foi assim na 2ª Guerra até a Inglaterra entender que tentar conviver com Hitler era alimentar um crocodilo, como dizia Churchill. Getúlio flertou com Hitler para, em seguida, se abraçar com os norte-americanos e arrancar de Franklin Roosevelt a Siderúrgica Nacional e mais um monte de vantagens.



Uma guerra como essa que vivemos hoje não será vencida nas redes sociais, como imaginam idiotas e inocentes úteis manipulados para disseminar narrativas cujos fundamentos são incapazes de entender. É uma guerra que passa por territorialidade, domínio cultural e de costumes.



Como nas guerras santas, onde se mata em nome de Deus, agora poderão matar em nome da democracia, do combate ao fascismo ou ao comunismo, da defesa de minorias ou de um modo de vida considerado inadequado. Um pecado diplomático. E um tremendo retrocesso civilizatório.



Naquela guerra entre britânicos e argentinos há 40 anos, as tensões políticas andavam à flor da pele. No Brasil, a oposição fora alvo de bombas e um atentado frustrado poderia ter tirado a vida de dezenas de jovens durante um show no Riocentro em 1º de maio de 1981. Bancas de jornais foram incendiadas e bombardeadas.



O Vulcan da Real Força Aérea Britânica foi autorizado a voltar à sua base 7 dias depois de pousar na Base Aérea do Galeão. Na saída, quebrou a barreira do som sobre a baía da Guanabara. O estrondo assustou. Logo tocou o telefone. Do outro lado da linha, meu amigo-irmão Ronaldo Lapa: “Cara, isso foi tiro de canhão? Será que estão botando as tropas na rua?”. “Que nada”, respondi. “É aquele avião inglês quebrando a barreira do som”.



Poucos dias depois, a Argentina seria derrotada e humilhada. Galtieri perdeu a guerra, o poder e a dignidade. Em 1986, foi preso e condenado. Em 1989, saiu da cadeia anistiado pelo presidente Carlos Menem, um dos seus perseguidos. Preso novamente em julho de 2002, morreu 6 meses depois, dessa vez sem perdão.



*Jornalista.



