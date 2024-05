A volta dos que não foram

A- A+

Em sua trajetória evolutiva, o ser humano aprendeu a fixar-se em locais, mas não perdeu a memória do tempo em que era nômade, que andava em busca de sobrevivência. Talvez por isso, viajar sempre foi um desejo,uma espécie de sonho de consumo para várias pessoas. Há quem diga que viajar é terapêutico e “selfies” em lugares conhecidos postadas nas redes sociais são obrigatórias no cotidiano dos viajantes. Cruzar os céus de avião parauns talvez seja chato e cansativo,mas para outros ainda possui certo “glamour”, principalmente para os passageiros de primeira viagem, aliás, cada vez mais escassos nas aeronaves em detrimento dos preços exorbitantes praticados pelas empresas aéreas. Entretanto, como economista e piloto de avião, defendo obviamente a livre prática de preços, sejam elas em altas ou baixas, pois ao final de contas o que impera neste mercado assim como em outros é a busca incessante pelo lucro, a fim de se tornarem empresas prósperas, lucrativas, empregadoras de mão de obra e pagadoras de impostos. Emmeioa esta realidade e expectativade fazer asmalas, eisque emerge o ilustreministrodaFazendado atual governo,FernandoHaddadque,numatopuramentepopulista e com o aval do chefe do Executivo, anunciou um programa de passagens aéreas ao custo de R$ 200 duzentos reais. Umapiadanão fosse verdade.Eumapiadademaugosto,diga-sedepassagem. Dias após o anúncio, o brilhante ministro teve que recuar do projeto adiando-o e frustrando assimmilharesde brasileiros que sonhavam com esses valores para a realização dos seus sonhos.Isso émaisque o óbvio,ululante.O governo anuncia este contrassenso sem negociar com as empresas aéreas. Ora, quem vai pagar essa conta? As empresas aéreas brasileiras, em seu organograma de gestão profissional, todas elas possuem, sem exceção, capital investidor estrangeiro e são listadas em bolsas de valores, por isso acredito que jamais praticarão preços dessa natureza. As empresas aéreas movimentam bilhões de dólares ao ano a fim de obterem lucro algo em torno de 1 a 1,5% (EBITDA). O governo não sabe de onde tirar o dinheiro para financiar mais um devaneio lulista, como se LATAM, GOL e AZUL fossem empresas beneficentes, haja vista que o orçamento do governo já está todo comprometido. Ademais a Petrobras anunciou recentemente um aumento de 2,8% no preço do querosene de aviação. Sabemos que a Petrobras é autossuficiente na produção da gasolina automotiva, entretanto o querosene de aviação como subproduto do combustível, atualmente não é produzido o suficiente para alimentar a necessidade da indústria aeronáutica brasileira, obrigando o governo a importar o insumo de outros países, fazendo com que esta matéria prima represente dentre outros motivos nada menos que 40% do custo operacional das empresas aéreas (CASK). Esse projeto seria viável não como um programa populista do governo, mas como um importante subsídio ao crescimento e desenvolvimento do país, caso a Petrobras elevasse a produção do querosene de aviação, suprindo a demanda nacional e o governo desonerasse o mesmo. Haveria assim algo muito mais substancial do que uma mera ação populista. Desta forma teríamos preços muito mais acessíveis a todas as classes sociais. Contudo, essa realidade é improvável e considerada impossível de acontecer. Foi inclusive divulgado nesta semana que o referido programa será adiado para Julho de 2024, mas ora, justamente na altíssima estação turística, época das férias escolares e no momento das empresas aéreas transformarem seus prejuízos em lucro. Bem, isento de qualquer discussão religiosa, apenas parafraseando São Tome - um dos doze apóstolos de Cristo em sua reflexão: “É ver para crer!”. A fim de não conflitarem com o governo federal, no máximo as empresas aéreas disponibilizarão um, repito: um único assento, a duzentos reais como prevê o programa governamental. Não tem choro nem vela, é desarrumar as malas e postergar o sonho de viajar, como dizia Frank Sinatra ao final de um de seus hits: “Let’s unpack the baggages and hang around here a little wile longer”.

*ECONOMISTA PÓS GRADUADO PELA FGV, PILOTO DE AERONAVES AIRBUS E LEARJET, COLABORADOR DA FOLHA DE PERNAMBUCO [email protected]

