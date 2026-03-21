Abestados e abastados

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Temos que ter orgulho do Brasil. Há pouco, o príncipe Andrew, irmão mais novo do rei da Inglaterra, voltou às manchetes envolvido em suspeitas de má conduta. Na próspera Noruega, Marius Borg Høiby, filho da princesa Mette-Marit, está envolvido até o pescoço em acusações de delitos, tráfico de drogas, agressões etc. Outro lorde, Peter Mandelson, ex-embaixador britânico nos EUA, foi afastado do cargo acusado de repassar informações estratégicas do governo. Deve ser muito difícil viver num país onde escândalos parecem acontecer com uma regularidade quase constrangedora.

Nasci e moro no Brasil, país abençoado por Deus e bonito por natureza. Temos problemas estruturais complexos que vêm desde os tempos do Império e continuam sem solução. Poderia começar pela seca, mas é assunto árido e, pelo que se vê, não há interesse em resolvê-lo. Em 2026, só o Rio Grande do Norte tem 30 municípios em seca extrema e 58 em seca grave. Dos 184 municípios do Ceará,148 (80%) enfrentam seca ou estiagem. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento sabe que a solução passa por dois pontos básicos: querer fazer e olhar dez, quinze anos à frente.

A seca, a pobreza e a falta de oportunidades descambam para a ignorância e para a dependência extrema de programas assistenciais. Contei treze, mas sei que são mais. O outro lado da moeda é triste. Os “assistidos” transformam-se em dependentes crônicos. Hoje, mais de 50% da população economicamente ativa vive dessas “bolsas”. Diante disso, não há como fugir da pergunta: quem vai pagar a conta previdenciária de uma população que permanece fora do sistema de contribuição?

Se quisermos botar mais lenha na fogueira, lá vai outra: mais de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. As de menor renda, ainda mais (82,9%). No efeito “lá e lô”, a inadimplência beira 30% das dívidas. Boa parte jamais será paga. A razão é simples: não há renda. Se os credores quiserem um conselho - estou dando, de graça -, esqueçam esses “créditos”. Transformem-nos em perdas.

Quando se veem questões dessa natureza, é possível até sonhar com melhorias. Comemora-se o aumento da participação da classe C (61%) e a queda nas classes D e E. Há pouco a festejar. Continuamos distantes dos países desenvolvidos, até porque quem ganha acima de R$ 14.192 já entra na “privilegiada” classe A. Vamos à prática: quem está nessa faixa pode ter automóvel, pagar escola particular para os filhos, manter plano de saúde, morar num bairro de classe A e ainda beber vinho Macallan? Claro que não.

Não sou cético. Acredito em soluções. Uma delas é pedir a N.S.J.C que explique, com calma, como se processa o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Pode ser que funcione por aqui também.







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