ABRAJET desfruta das águas cristalinas de Maceió

O Brasil tem uma das maiores costas marítimas do mundo. Poucos países tem costas tão extensas, belas e diversificadas. Sim, porque a costa brasileira é rica em acidentas geográficas como baías, foz, deltas, embocaduras, ilhas, atóis, enseadas, falésias e istmos. Tornam-se verdadeiras perolas no nosso Atlântico. Mas, dentre todas as belezas dos nossos mares estão as inigualáveis águas cristalinas de Maceió, primor do nosso oceano.

Por isso, foi num momento de luz, que os associados da ABRAJET – Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo elegeu a Capital das Alagoas para realizar o seu 40º Congresso Nacional entre os dias 25 e 28 do recente setembro sob o tema “A nova era do Jornalismo de turismo: Inovação e compromisso com a verdade” desfrutando das maravilhosas e singulares águas cristalinas de Maceió. O Congresso teve como sede o Ipioca Beach Resort que hospedou cerca de 80 profissionais especializados em Turismo e mais, seus acompanhantes durante o evento. Sem exceções, os elogios foram unanimes dos jornalistas provenientes dos 16 estados e do Distrito Federal que se fizeram presentes. Maceió provou que tem competência.

O talento nordestino, mais uma vez, comprovou que o turismo na região, é prioridade e se faz com profissionalismo. Imenso sucesso.

Maceió, além das águas mais cristalinas do Brasil que tem a cor turquesa do mar, conquistou pela sua história, pelas praias paradisíacas, como Pajuçara e Ponta Verde, pelas tradições culturais únicas e suas particularidades geográficas como as lagoas que emprestam o nome para o Estado. Fundada no século XVIII, significa “o que tapa o alagadiço” uma vez que lagoas e brejos dominavam a região. Vila em 1815, Cidade em 1839.

Jamais poderemos esquecer a Lagoa do Mundaú. Considerada a capital com a orla mais bem estruturada do Brasil, a cidade transforma sua faixa litorânea em um gigantesco complexo de lazer, esporte e cultura a céu aberto, perfeito para o Turismo. Transformou a Pajuçara, a Ponta Verde e a Jatiúca. Sem esquecer que Alagoas é um Estado onde a natureza é exuberante e disso sabe tirar proveito.

Rica gastronomia, também deslumbrou os jornalistas, desde o sururu, a tapioca e o queijo de coalho, tipicamente nordestinos, além do bobó de camarão e a incomparável e deliciosa cachaça.

Foram apresentados shows folclóricos como a Quebra do Xangô, o Reisado Alagoano e o Bumba-meu-boi. O Congresso não se limitou as reuniões e painéis. Aconteceram as visitas técnicas e palestras. Destaque para abrajetiana Vânia Monteiro de Santa Catarina.

De uma maneira geral, todos saíram encantados da Terra dos Marechais, enriquecidos com àquela experiência cultural, turística, histórica e gastronômica que ainda cumpriram a parte técnica do Congresso com a realização da reunião do Conselho Nacional e da Assembleia Geral Ordinária onde além dos debates, ocorreram as deliberações conforme pautas.

A seccional Alagoas presidida por Igor Pereira, para a realização do evento, contou com o decisivo apoio do Governo do Estado, Secretaria de Relações Federativas e Internacionais, Secretaria de Turismo além do trade local como ABAV, ABIH, ABRASEL, LUCK, SEBRAE, AMA e da Assembleia Estadual. O Congresso foi o primeiro da gestão do atual Presidente, Luiz Pires(TO). Aconteceu a escolha da sede do 41º Congresso da ABRAJET que acontecerá em 2026, na nossa capital federal, Brasília.

