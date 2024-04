Abril Lilás: conscientização sobre o câncer de testículo

A- A+

O mês de abril é marcado pelo símbolo do laço lilás, não apenas como um lembrete à luta contra o câncer de testículo, mas também para falar da importância da conscientização, especialmente entre os jovens. Este tipo de câncer, embora menos comum do que outros, como o de próstata, por exemplo, representa uma ameaça à saúde masculina. A conscientização sobre o câncer de testículo é fundamental, pois, apesar de sua taxa de cura ser alta quando detectada precocemente, muitos casos são diagnosticados em estágios avançados devido à falta de informação, preconceito e hesitação em buscar ajuda do urologista.



Os homens, em particular, podem negligenciar sintomas ou não se sentir confortáveis em discutir problemas de saúde íntima, o que leva a atrasos no diagnóstico e tratamento. O autoexame de testículo é uma ferramenta simples, mas importante, na detecção precoce do câncer. Ensinar o público masculino a realizar esse procedimento regularmente e a estar atento a quaisquer alterações é essencial para sua saúde a longo prazo. Um nódulo, inchaço, dor persistente ou qualquer outra anomalia devem ser prontamente relatados ao urologista. Além do autoexame, é fundamental que os homens incorporem consultas regulares com o urologista em sua rotina de cuidados com a saúde. Assim como as mulheres visitam regularmente o ginecologista, os homens devem ter o urologista como um parceiro essencial na manutenção de sua saúde genital e urológica. Essas consultas não apenas permitem a detecção precoce de patologias, como também oferecem a oportunidade de discutir questões de saúde sexual e reprodutiva. Além disso, é essencial promover a conscientização sobre os efeitos prejudiciais do tabagismo, consumo excessivo de álcool e exposição a substâncias químicas nocivas na saúde do escroto. Para realizar o autoexame dos testículos, é importante seguir alguns passos.



O autoexame pode ser feito durante ou após o banho, quando a pele do escroto estiver relaxada. Examine um testículo de cada vez: segure um testículo entre os dedos polegar e indicador e role-o suavemente entre os dedos, sentindo a superfície em busca de quaisquer alterações. Observe a forma e o tamanho: os testículos geralmente têm uma forma oval e são um pouco sensíveis ao toque. É normal que um testículo seja um pouco maior ou fique mais abaixo que o outro, mas se notar uma diferença significativa de tamanho ou forma entre os testículos, é importante procurar orientação com o urologista. Procure por quaisquer caroços, nódulos, inchaços ou áreas irregulares na superfície, ou dentro do testículo. Nem todos os nódulos são cancerígenos, mas qualquer anormalidade deve ser avaliada pelo urologista. Verifique o epidídimo: o epidídimo é uma estrutura alongada localizada na parte traseira de cada testículo. Verifique se há inchaço ou sensibilidade nesta área também. Após examinar um testículo, repita os mesmos passos com o outro testículo. Se durante o autoexame você notar qualquer alteração nos testículos, como nódulos, inchaço persistente, dor inexplicável ou qualquer outra anormalidade, consulte o urologista para uma avaliação completa. A detecção precoce é fundamental para o tratamento eficaz do câncer testicular, e o autoexame regular deve ser feito uma vez no mês. Por meio da educação, do autoexame, das consultas regulares com o urologista, podemos trabalhar juntos para reduzir o impacto do câncer de testículo. A campanha “Abril Azul” foi idealizada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).



