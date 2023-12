A- A+

Só é possível para um povo se conectar com o seu passado na medida em que se preserva o legado do passado no tempo presente. E não é diferente para a sociedade recifense, que possui um acervo cultural que diz muito da história de Pernambuco, do Brasil e de sua própria cultura.

Andar pelas ruas e pelas ladeiras do sítio histórico de Olinda é como voltar ao passado em um intervalo de 300 anos. As fachadas dos imóveis residenciais remetem aos tempos do período colonial, uma paisagem magnífica. Olinda também abriga a Igreja e o Mosteiro de Nossa Senhora do Monte, construída em 1535, uma das edificações religiosas mais antigas do Brasil. A nossa culinária também conta muito da nossa história. Alguns dos pratos preferidos dos cangaceiros eram a carne de sol (conhecida como charque) e a farinha de mandioca, que são parte do cardápio do cidadão pernambucano.

No entanto, quando o acervo histórico de Recife se degrada, a memória coletiva do povo tende a se esvair ao longo de gerações, desvinculando as pessoas das suas raízes, o que leva gradualmente a uma perda da identidade local. É o que tem acontecido com os prédios abandonados no centro histórico do Recife, que compreende os bairros do Recife (Recife Antigo), São José, Santo Antônio e Boa Vista. A antiga sede de um tradicional órgão de imprensa (fundado em 1825) está jogada às traças, sem o cuidado que deveria merecer pois o palacete remete a um estilo arquitetônico que constitui a identidade da cidade. Construído em 1903, o palacete se encontra em um estado avançado de degradação e sem previsão para ser revitalizado, atualmente propriedade do Arquivo Histórico do Estado de Pernambuco.

O palacete localizado na Praça da Independência preserva o traço de uma época em que o Brasil era dominado pelos oligarcas do café, o principal produto de exportação brasileira da época. - Foto: Alexandre Gondim

A antiga Confeitaria da Glória, que era localizada na esquina entre a Rua Nova e a Rua da Palma, foi palco de um evento político que desencadeou a Revolução de 1930, movimento de caráter revolucionário que levou Getúlio Vargas ao poder. Foi nesta confeitaria que o governador da Paraíba, João Pessoa, foi assassinado com 3 tiros no dia 26 de Julho de 1930. Ele era candidato a vice-presidente na chapa do Getúlio pela Aliança Liberal. Atualmente a confeitaria não existe mais e sequer fora construído um memorial para preservar a lembrança de um evento político que mudou os rumos do Brasil a partir do Recife.

Outro evento que se tornou calendário oficial do Recife é a Noite dos Tambores Silenciosos, uma celebração que reúne anualmente vários grupos de maracatu na segunda-feira de Carnaval para rememorar os ancestrais negros que foram escravos no período colonial, cultivando uma conexão com o passado e trazendo para o tempo presente um evento histórico com forte conotação política. O evento é realizado no Pátio do Terço, local que abrigava ponto de venda de escravos no período colonial. Cabe lembrar que o Quilombo dos Palmares, o maior núcleo de resistência contra a escravidão liderado por Zumbi dos Palmares, ficava na Serra da Barriga, na Capitania de Pernambuco.

Imbuído de um lastro histórico muito significativo, a Noite dos Tambores Silenciosos foi idealizada pela Maria Lourdes Silva na década de 1960 e a sua residência, herdada pela filha, foi tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico. Porém, a casa, que existe há 200 anos no Pátio do Terço, está em condições precárias e sem investimento para a sua manutenção.

A casa de Badia, no Pátio do Terço, Recife-PE

Os traços da cultura judaica pernambucana faz alusão ao século XVII, quando Maurício de Nassau ocupou a capitania de Pernambuco com a sua expedição militar entre 1630 e 1654. Ao estabelecer um governo provisório, construiu edificações localizadas no Recife Antigo e instituiu liberdade de culto para todas as crenças existentes. Nesta expedição, o Rabino Isaac Aboab da Fonseca estabeleceu uma comunidade judaica em Recife para abrigar cristãos novos (expressão utilizada para classificar os judeus convertidos ao Cristianismo católico) que estavam sofrendo perseguição religiosa na Europa e que vieram ao Brasil colonial em busca de prosperidade. Para realização de cultos religiosos, fora construída a primeira Sinagoga na Rua do Bom Jesus, antiga “Rua dos judeus”. Muitos costumes desta pequena comunidade perduram até hoje: o hábito de separar as panelas para determinados tipos de refeição, colocar pedras em cima dos túmulos, varrer a casa de dentro para foras às sextas feiras. A cultura pernambucana é um mosaico resultante da influência dos povos que constituem a nação brasileira.

