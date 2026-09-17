Ações individuais importam, mas a crise climática exige muito mais

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Chuvas intensas, ventanias, períodos prolongados de seca, baixa umidade do ar e temperaturas cada vez mais elevadas já fazem parte da realidade de diferentes regiões do Brasil. Diante desse cenário, uma pergunta se torna inevitável: o que cada um de nós pode fazer para ajudar?

As escolhas individuais importam, mas não são suficientes para enfrentar um problema de dimensão global.

Dentro de casa, há muitas atitudes possíveis. Economizar água e energia, corrigir vazamentos, planejar compras, evitar o desperdício de alimentos, separar materiais recicláveis e destinar corretamente pilhas, baterias, medicamentos e equipamentos eletrônicos são algumas delas. Reduzir o consumo de descartáveis e priorizar produtos mais duráveis também ajuda a diminuir a geração de resíduos e o uso de matérias-primas.

Sempre que possível, preservar árvores, jardins e áreas permeáveis nos imóveis também contribui para amenizar o calor e favorecer a absorção da água da chuva.

Isoladamente, essas atitudes podem parecer pequenas. Quando incorporadas à rotina de muitas pessoas, porém, ganham relevância. O comportamento do consumidor influencia a produção, o comércio e a forma como os recursos naturais são utilizados.

Também precisamos estar mais preparados para os efeitos dos eventos climáticos extremos. Acompanhar alertas meteorológicos, manter calhas e ralos limpos, retirar objetos soltos antes de ventanias, evitar queimadas e seguir as orientações da Defesa Civil são cuidados simples que podem reduzir riscos. Em períodos de calor intenso e baixa umidade, hidratação, ventilação dos ambientes e atenção redobrada com crianças, idosos e animais são igualmente importantes.

Mas existe um limite para aquilo que pode ser atribuído ao cidadão.

Não é razoável tratar o enfrentamento das mudanças climáticas apenas como uma questão de comportamento individual. Uma família pode economizar energia, mas não decide como ela será produzida. Pode reduzir o uso do carro, mas depende da existência de transporte coletivo eficiente. Pode preservar árvores em casa, mas não define as políticas de ocupação urbana, preservação ambiental ou uso do solo.

Governos e empresas têm capacidade de promover mudanças em uma escala muito maior e, por isso, também precisam assumir responsabilidades proporcionais. Planejamento urbano, saneamento, fiscalização ambiental, preservação da vegetação, transporte público de qualidade, fontes mais limpas de energia e processos produtivos mais sustentáveis dependem de decisões estruturais.

A participação da população, portanto, não termina nas escolhas feitas dentro de casa. Ela também passa pelo acompanhamento das políticas ambientais, pela cobrança de medidas efetivas dos gestores públicos, pela valorização de empresas comprometidas com práticas responsáveis e pelo apoio a iniciativas desenvolvidas nas comunidades.

A crise climática não será resolvida por uma única medida. Também não devemos cair em dois extremos: acreditar que nossas atitudes não fazem diferença ou imaginar que pequenas mudanças individuais serão suficientes.

Cada pessoa pode contribuir dentro de sua realidade. Mas empresas e governos precisam fazer sua parte. O enfrentamento das mudanças climáticas depende justamente da combinação entre escolhas individuais conscientes e ações coletivas capazes de produzir transformações em grande escala.







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