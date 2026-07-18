Acolher é tratar por inteiro

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Quando uma criança recebe o diagnóstico de uma doença hepática, o que muda não é só a rotina dela, é a vida inteira da família. São exames, internações, viagens muitas vezes de outros estados, uma espera angustiante por transplante e, no meio disso tudo, a escola que fica para trás, o brincar que desaparece, os vínculos familiares que se fragilizam sob o peso do medo. No serviço social aprendemos que o corpo pode estar sendo cuidado no hospital enquanto a criança, por dentro, vai ficando cada vez mais sozinha.

Foi para responder a essa lacuna que nasceu o projeto Acolher, na Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes de Fígado (Apaf). Fomentado pelo Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife (COMDICA), o projeto leva acolhimento social e atividades de educação, cultura e lazer para crianças e adolescentes atendidos na Casa de Acolhimento mantida pela associação, no bairro de Santo Amaro. São, em sua maioria, pacientes acompanhados pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), muitos deles à espera de um transplante de fígado que pode demorar meses.

Não é exagero dizer que tratar apenas o corpo é tratar pela metade. Uma criança que perde o contato com a escola perde também parte do seu futuro. Um adolescente que passa meses sem interagir com os amigos, sem criar, sem ser ouvido em suas angústias, carrega um peso que nenhum remédio resolve. O Acolher existe para devolver a essas crianças o que a doença tenta arrancar: o direito de continuar sendo criança, mesmo em tratamento.

Isso se traduz em ações concretas dentro da Casa de Acolhimento: atividades educativas, culturais e recreativas que ajudam a preencher o tempo de espera com sentido, além de um cuidado sociofamiliar que fortalece os laços entre pais e filhos justamente quando mais precisam de apoio mútuo. Sabemos, pela nossa experiência diária, que famílias mais fortalecidas emocionalmente enfrentam melhor o tratamento, e que crianças acolhidas integralmente respondem melhor à própria recuperação.

Esse trabalho só é possível graças a parcerias que acreditaram no projeto desde o início como Banco do Brasil, Takeda e Grupo Parvi, entre outras empresas engajadas por meio do Imposto de Renda, com a Zoom Social liderando a captação dos recursos. São iniciativas que entendem que investir em saúde também é investir em dignidade, em infância protegida, em famílias inteiras que atravessam a doença sem perder a esperança.

A Apaf realiza cerca de 15 mil atendimentos por ano, e quase 20% deles são de crianças e adolescentes, números que escondem, atrás de si, histórias de famílias que deixam suas cidades, muitas vezes seus estados, para lutar pela vida de um filho. É para essas famílias, vindas de todos os cantos do Brasil, que a Casa de Acolhimento abre suas portas com estadia e alimentação gratuitas, e é para essas crianças que o Acolher chega com um cuidado que vai além do protocolo médico.

Se há algo que aprendemos nesses anos de trabalho social é que ninguém se recupera sozinho, e que a cura verdadeira nunca é só física. O projeto Acolher é um convite para olharmos as doenças do fígado e qualquer doença grave na infância, sob uma perspectiva mais humana: a de que cuidar bem é cuidar de tudo o que faz uma criança ser criança. É esse o compromisso da Apaf, e é esse o compromisso que sigo firmando, todos os dias, ao lado dessas famílias.

* Assistente social gerente-executiva da Associação Pernambucana de Apoio aos Doentes do Fígado (Apaf).





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