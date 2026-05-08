Acordo Mercosul-UE e as indicações geográficas: o que muda para o mercado brasileiro

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O recente acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, em vigor desde 1º de maio de 2026, tem sido apresentado à opinião pública principalmente sob o ângulo tarifário — redução de impostos de importação, cotas para carne bovina, acesso ao mercado europeu para a cachaça e o queijo Canastra. Há, porém, uma dimensão menos comentada e igualmente relevante: a mudança profunda no regime de proteção das indicações geográficas no Brasil.

Indicação geográfica é o mecanismo jurídico pelo qual um nome de lugar passa a identificar um produto com características vinculadas à sua origem, seja pelo território, pelo clima, pelo solo ou pelas técnicas tradicionais de produção. O Champagne só pode ser Champagne se produzido na região homônima da França, segundo método específico. No Brasil, a lógica se aplica à Cachaça e ao Queijo Canastra, entre outros.

Antes do acordo, o Brasil não era terra sem lei em matéria de indicações geográficas estrangeiras. A Lei de Propriedade Industrial, em vigor desde 1996, já vedava o registro, como marca, de sinal que reproduzisse ou imitasse indicação geográfica suscetível de causar confusão ao consumidor. Na prática, isso significava que o INPI indefereria o pedido de quem tentasse registrar "Champagne" ou "Champanhe" como marca para um espumante nacional.

Esse mecanismo, porém, tinha alcance limitado. Ele funcionava como uma barreira na entrada, atuava apenas quando alguém buscava formalizar o uso indevido por meio de um pedido de registro. Quem simplesmente estampava "tipo Champagne" em seu rótulo, sem pretender registrar a expressão como marca, poderia ficar por fora do radar administrativo. A repressão dependia de iniciativa judicial dos próprios titulares estrangeiros.

O acordo inaugura um regime substancialmente diferente. O capítulo de propriedade intelectual do tratado proíbe expressamente o uso de denominações geográficas protegidas mesmo quando acompanhadas de qualificativos como "tipo", "estilo" ou "imitação". Rótulos que ostentam "Presunto tipo Parma" ou "Espumante estilo Champagne" passam a ser incompatíveis com as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.

Mais do que isso, o tratado obriga os países do Mercosul a prover meios legais efetivos, tanto administrativos quanto judiciais, para que os titulares dessas indicações possam agir contra o uso indevido já existente no mercado. As autoridades aduaneiras ganham ainda poder para reter mercadorias suspeitas de infringir indicações geográficas, podendo agir por conta própria, sem depender de provocação dos titulares.

A diferença entre o regime anterior e o novo pode ser sintetizada em dois conceitos: proteção negativa e proteção ativa. A lei brasileira conferia proteção negativa, impedia que o uso indevido se consolidasse em um registro formal. O acordo acrescenta proteção ativa, cria obrigações de repressão ao uso indevido já existente no mercado, independentemente de qualquer pedido de registro.

O acordo, porém, não ignora a realidade do mercado brasileiro. Há uma lista cuidadosamente negociada de usuários prévios — empresas que vinham utilizando determinados termos de boa-fé e de forma contínua antes da publicação do acordo, inclusive com registro de marca no Brasil.

Para esses casos, o tratado prevê direito de continuidade, mas com condições específicas: os produtos não podem ser comercializados com imagens, bandeiras ou outros elementos visuais que remetam à origem europeia protegida. O termo "Parmesão", por exemplo, pode continuar a ser usado pelas empresas autorizadas, desde que respeitadas essas condições. O mesmo vale para os queijos gorgonzola, fontina, grana e gruyère, além das bebidas genebra e steinhaeger. Essas empresas terão 12 meses, a partir da entrada em vigor do acordo, para se adaptar às novas exigências.

Para os demais produtores que utilizam essas denominações sem estar na lista de autorizados, o acordo também não impõe uma proibição imediata. Prazos de transição de 5, 7 e 10 anos permitem uma adaptação gradual, é o caso de produtos como Roquefort, Bordô, Champagne e Mortadela Bologna. Durante esse período, o uso do nome permanece permitido, desde que a embalagem informe claramente a origem do produto, indicando, por exemplo, que foi fabricado no Brasil.

Para os produtores brasileiros que dependem dessas denominações, o recado é claro: o tempo de adaptação está contado. Mas o acordo não traz apenas obrigações, traz também oportunidades. Dos 37 produtos brasileiros incluídos na lista de indicações geográficas protegidas pelo tratado, cada um passa a contar com o mesmo mecanismo que agora vincula o Brasil: o compromisso europeu de coibir o uso indevido dessas denominações em seu território. O mesmo instrumento que protege o Champagne na França protegerá a cachaça brasileira nas prateleiras de Paris e Berlim.



O acordo ilumina uma verdade que o mercado brasileiro ainda subestima: a propriedade intelectual é um dos ativos mais valiosos de uma empresa e de uma nação. O Brasil possui diversidade geográfica, cultural e gastronômica sem paralelo, com produtos de forte identidade local que permanecem invisíveis ao mercado global simplesmente por não terem sua origem formalizada. Registrar e proteger uma indicação geográfica é, antes de tudo, uma decisão estratégica. Para o país, é a oportunidade de transformar riquezas que sempre estiveram aqui em vantagens competitivas reconhecidas mundo afora.





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