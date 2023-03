Administração pública contemporânea

A- A+

Uma máquina de escrever sobre um birô, com maços de papéis postos; um balcão de espera para atendimento; um arquivo (quase morto), onde se empilham documentos, em pastas que dão a dimensão do peso da espera de conclusão de processos. Pelos arredores dos edifícios, circundam as dores e agonias, que agem como cicerones dos que entram e saem.Era mais ou menos assim o cenário das “repartições públicas”, até as últimas décadas do Século passado, em que ainda imperava a modalidade de gestão do tipo burocrática.Com a inserção paulatina do modelo gerencial na Administração pública (primeiro, no Reino Unido e nos Estado Unidos da América); depois espalhando-se por toda a Grã-Bretanha, Nova Zelândia, Suécia e Austrália, os países adotantes desse modelo passaram a investir, cada vez pesadamente, na adoção da prestação de serviço, cujos resultados sejam mais voltados para o administrado do que para a Administração.No Brasil, as primeiras tentativas de implantação desse modelo se deram com o Decreto-lei 200/67. Embora frustradas, seus ideais respingaram mais tarde, quando da criação do Ministério da desburocratização, na década de 80.Mas como bem lembrado por Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em suas preciosas lições de Direito administrativo, foi a partir da Era FHC (Fernando Henrique Cardoso) que a se promoveram reformas na Administração pública, que miraram nas linhas traçadas no modelo gerencial, o qual sobreleva o controle de resultados mais que o de procedimentos.Foi com esse espírito em que ocorreram, simultaneamente, nesta semana, dois importantes avanços no Fórum Benildes de Souza Ribeiro, localizado no bairro Imbiribeira, onde se situa o Juizado especial do Recife.Com a nova estruturação dada ao Colégio recursal (onde se processam e julgam as ações que emanam dos juizados especiais cíveis e criminais), o Colegiado passa a ser formado por duas Turmas Recursais, composta por três juízes cada uma, onde atuarão sob o regime de titularidade no julgamento de recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública.Só aí o ganho para a sociedade já será inegável. Mas a Defensoria Pública do Estado, não só marcou presença nessa iniciativa, como também trouxe mais um quinhão de sua já reconhecida contribuição para os usuários do Fórum, reestruturando também suas instalações, com o fito melhor atender seu público-alvo.Com a modernidade, advém, automaticamente, mais necessidade de adequação e de superação de dificuldades.Investimento em estrutura e em pessoal, em tema de Administração, NUNCA é demais.Com razão, meu conterrâneo Belchior (guardadas todas as proporções e desproporções), se formos comparar a burocratização de outrora com o gerenciamento, d’agora, quando lindamente versificou e Elis Regina “matou no peito” e sublimou:“O passado é uma roupa que não nos serve mais”



*DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E PROFESSOR



