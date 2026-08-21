Adubação com os resíduos do açúcar e do etanol reduz o consumo dos fertilizantes minerais

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O Atharvaveda, que é o 4º livro dos Vedas, já afirmava na antiguidade que da cana-de-açúcar brotava mel e por isso era uma doce companheira, exalava doçura e todos esperavam sempre fidelidade e nunca esquivas. Era especiaria tão valiosa que foi por um tempo considerada bem de herança, e por concentrar virtudes filosóficas e econômicas, certamente foi o motivo para que os colonizadores trouxeram consigo os primeiros rebolos para formarem os canaviais no Brasil e substituir as exportações de toras de Pau Brasil por Pães de Açúcar.

Comprovou-se com o passar dos séculos e a resiliência na produção para fabricar rapaduras, açúcares e etanóis, que a atividade canavieira se estabeleceu como base da economia nacional, continua de pé e ativa por quase quinhentos anos, e quem saiu do ramo foi por não saber conviver com as variáveis da atividade ou por ter descoberto outros bons negócios menos trabalhosos.



Recentemente o milho, que também é gramínea de mesma família porém de grupo botânico diferente, a cana é Saccharum e o milho é Zea, se mostrou forte concorrente para quebrar o domínio milenar na produção de energia, e apresentou como maior vantagem a possibilidade de ser processado o ano todo e gerar, além da produção de etanol, resíduo com elevado teor de proteína para alimentação animal e óleo para uso culinário ou para formular biocombustíveis; porém tem contra si a impossibilidade de gerar a energia necessária para queima no processo industrial, tanto que para cada tonelada de grãos processada carece do aporte de 350 kg de biomassa de boa combustão.



A cana-de-açúcar, por considerada o boi da agricultura, pois se do animal só se perde o mugido, da cana só se perde a fumaça, gera na industrialização excesso de energia processual, além resíduos ricos em compostos orgânicos e nutrientes essenciais para a vida de solos e plantas.



Em resumo, de 1 tonelada de cana é extraído 110 kg de açúcar, 15 litros de etanol e como resíduos 30 kg de torta de filtro e 190 litros de vinhaça quando o foco é a produção de açúcar e etanol residual. Quando a opção for a produção de etanol direto, a mesma tonelada de cana produz 90 litros de etanol e 1.200 litros de vinhaça. Em ambos os casos o esmagamento de cada tonelada de colmos gera 250 kg de bagaço, parte é usado para gerar energia, e o excedente, cerca de 1/3, poderá também ser usado como ração animal, gerar etanol 2G, compostos orgânicos para uso como fertilizante, condicionador de solos e outros bens energéticos.



Nas condições ambientais brasileiras, a geração de energia do milho se não estiver associado a alguma usina de açúcar, terá que implantar florestas homogêneas com antecedência para poder funcionar.

Para o caso específico de Pernambuco que processa anualmente cerca de 12 milhões de cana e com remotas possibilidades de produzir milho para produzir etanol, resta apenas cotejar as duas culturas e enfatizar a quantificação dos valores de seus produtos e resíduos.



Sob a visão puramente oportunista, comprova-se que a cana produz menos etanol por unidade de produto e mais por área de cultivo, vez que a produtividade média nacional do milho é de 6 t/ha e da cana é de 70 t/ha, então na realidade atual um (1) hectare de milho produz 2.600 litros contra 6.600 litros do mesmo hectare de cana, e no nosso Estado que convive com produtividades mais baixas que o modelo nacional, tem-se 1 t/ha de milho e 50 t/ha de cana, com diferença de rendimento industrial mais expressiva que no modelo nacional.



Os subprodutos ou resíduos gerados na industrialização do milho são DDGS, Óleo Técnico e Vinhaça, e da cana são Bagaço, Torta de Filtro, Cinzas e Vinhaça. Alguns têm aplicações imediata como ração animal, alimento e fonte energética, e outros são usados na produção rural e na recomposição da fertilidade natural dos solos.

A evolução meteórica da produção de etanol de milho no Brasil despertou na população, leigos e profissionais, saber os motivos dessa grandeza e isso é possível mesmo sem com baixa especificidade, Com poucos dados é possível quantificar os desempenhos individuais e comparativo.



Nas usinas de açúcar de cana e nas destilarias de etanol de milho, produtos e alguns resíduos (Bagaço, DDGS e Óleo Técnico) são normalmente acomodados na proximidade, e Torta de Filtro, Vinhaça e Cinzas são enviados para locais distantes da fabricação, mas todos têm manuseio conhecido e precificação por transformações em unidades fertilizantes.



De posse dos rendimentos industriais de produtos e resíduos das usinas de açúcar e destilarias de etanol, é possível montar uma matriz elementar com esses números, complementada com preços obtidos no mercado consumidor:



*Produtividade estadual da cana-de-açúcar

** Produtividade nacional do milho

*** Bagaço excedente da fabricação (1/3)



A valoração dos produtos, açúcar e etanol, mais os resíduos industriais originários das duas culturas que são armazenados e o bagaço que permanece exposto próximo a fabricação da usina, credita à cana-de-açúcar vantagem de 15% sobre o milho mesmo utilizando dados não locais, e essa diferença é ainda mais expressiva se forem quantificados os valores dos nutrientes contidos na torta e cinzas, além de onerar mais ao ser contabilizado o custo da biomassa no processamento do milho.

Os resíduos industriais gerados pelo esmagamento dos colmos das canas têm em suas composições orgânicas, expressivas quantidades de nutrientes essenciais que reduzem o consumo de fertilizantes minerais, e compostos orgânicos que recompõem teores de matéria orgânica e carbono orgânico das terras que é exportado pelas colheitas e o que é exaurido nos cultivos dos solos.



Pelo que se depreende, a grande vantagem da industrialização de cereais para produção de energia é a real possibilidade de a fabricação acontecer o ano todo, vez que para a cana o processo só acontece no período de poucas chuvas.



A dependência que as culturas industriais têm por fertilizantes e corretivos em solos tropicais é tão expressiva que que o Brasil importa quase 90 % da demanda de fertilizantes minerais, e essas aquisições sempre estão envoltas com questões geopolíticas, provocando indisponibilidade temporária e elevações de preços das aquisições, e isso tudo é refletido como perda de lucratividade da atividade rural. Especificamente em Pernambuco, cerca de 30 % dos custos de produção da cana é representado pelo uso de fertilizantes e corretivos dos solos.



Diante de toda essa dificuldade que a agricultura brasileira está sujeita, o país precisa racionalizar o uso dos resíduos industriais, que além de reduzir a dependência de insumos minerais, ainda promove melhoria acentuada na vida da Terra, a Mãe da Vida, e torna a atividade lucrativa.



Pernambuco esmaga cerca de 12 milhões de toneladas de canas por safra, produz cerca de 1 milhão de toneladas de açúcar, 400 mil metros cúbicos de etanol, montanhas de bagaço, torta de filtro, cinzas e “um riacho” de vinhaça que contêm em suas composições toneladas de NPK, MOS, CO e kgs de micronutrientes, e a utilização racional desses resíduos possibilita comprar menos fertilizantes e corretivos.



A demanda anual de fertilizantes minerais pelo setor canavieiro é de cerca de 130 mil toneladas e de 80 mil toneladas de corretivos da acidez do solo, e a conversão dos nutrientes essenciais dos resíduos nesses insumos está exposto na planilha a seguir:



*Calcário Magnesiano/Dolomítico

*MOS – Matéria Orgânica do Solo



A opção de converter os componentes minerais dos resíduos em Uréia, Monoamônio Fosfato (MAP) e Cloreto de Potássio (KCl) é para esclarecer quanto os resíduos da indústria da cana podem substituir as matérias primas mais utilizadas nas formulações comerciais, e esse tipo de adubação reduz compras de fertilizantes minerais para o setor canavieiro de Pernambuco em cerca de 36 %.



Caso similar acontece com o corretivo da acidez dos solos, vez que os teores de Cálcio e Magnésio nos mesmos resíduos, correspondem a Calcário (CaCO3 + MgCO3), entre Magnesiano e Dolomítico, e em uma única aplicação também reduz essas compras em cerca de 30 %.



Outro forte argumento que não está sendo quantificado, é que ao usar racionalmente os resíduos, os solos cultivados também recebem mais de 160 mil toneladas de Matéria Orgânica, que é material indispensável para restaurar parte do que do que é exportado nas colheitas e o que é exaurido pelas reações químicas e físicas do clima.



Certamente os produtores de cana têm conhecimento das virtudes do uso de fertilizantes orgânicos, mas é preciso sempre entender que “não tem bônus sem ônus”. A mudança do modelo atual para substituir parte ou a totalidade da adubação mineral pela orgânica, não é uma tarefa simples nem imediata. É preciso mudar o modelo e ritual da prática, é preciso preparar antecipadamente os resíduos ao saírem da indústria, reduzindo umidade e elevando teores dos nutrientes, além de identificar quais os estágios de cultivo que receberão doses e a forma como deve acontecer a aplicação.



Alguns desses materiais saem da fábrica com elevada umidade ou quase tudo água, e por causa disso precisam de manuseios específicos. A torta sai com 70 % de umidade e a vinhaça com 97 % de água e por causa disso têm modelos de aplicações diferenciados.



A torta de filtro deve ser aplicada no corpo do solo ou na pior das hipóteses incorporada, e nunca exposta ao sol e a chuva. É típico insumo para ser aplicado na cana-planta, se bem que já tem equipamentos capazes escavar sulcos dos dois lados das linhas de soqueiras e fazer depósitos também no corpo do solo.



A vinhaça por ser líquido deve ser aspergida sobre a cultura, e é sempre importante utilizá-la logo após os cortes dos colmos para incentivar a brotação.



A compostagem, com a utilização de torta de filtro, bagaço, fosfato natural e esterco animal é a maneira mais racional de elevar o teor de Nitrogênio (N) do composto orgânico e evitar que os microrganismos utilizem o nutriente do solo para mineralizar a MOS.



É interessante voltar ao pensamento dos povos antigos, os Vedas, e confirmar que a cana, além de brotar mel, também brota reais, e cada vez mais se constatar que a Cana é o Boi da Agricultura, só se perde mesmo a Fumaça!!!



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