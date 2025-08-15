Adultização é negócio sujo e precisa parar de dar lucro

A- A+

A adultização nas redes sociais não é só um problema moral: é um negócio bilionário que transforma crianças em fonte de lucro para big techs. Cortar esse fluxo de dinheiro é essencial para proteger a infância.

A recente denúncia do influenciador Felca sobre a “adultização” de crianças nas redes sociais trouxe à tona um problema que vai muito além da moralidade. O vídeo, que rapidamente ultrapassou dezenas de milhões de visualizações, apontou como conteúdos com apelo sexual precoce envolvendo menores circulam e se multiplicam nas plataformas digitais.

O choque coletivo diante do tema é compreensível. Mas, por trás da indignação, há uma engrenagem silenciosa e eficiente: o dinheiro. Estamos diante de um modelo de negócios que transforma a atenção em receita publicitária e que, consciente ou não, monetiza a exploração da infância.

O algoritmo não é neutro: ele é uma caixa registradora

O “algoritmo P”, como apelidado por Felca, é o ponto de partida. Plataformas como YouTube, TikTok e Instagram não vivem de mensalidades, mas de anúncios. O seu produto não é o aplicativo: é o tempo de atenção do usuário.

Quando um vídeo gera alto engajamento, muitos cliques, comentários e compartilhamentos, o sistema entende que aquilo deve ser promovido para mais pessoas. Esse ciclo é especialmente problemático quando o conteúdo desperta reações extremas, inclusive as de caráter sexual envolvendo menores.

Aqui está a questão central: o algoritmo não foi programado para avaliar moralmente o que exibe. Ele só mede resultado financeiro indireto: mais tempo de tela significa mais anúncios vendidos, mais dados coletados e mais receita para a empresa. Na prática, isso cria um incentivo perverso: conteúdos nocivos podem ser os mais rentáveis.

O histórico de uma indústria que ainda não aprendeu com o erro

Vale lembrar que não é a primeira vez que isso acontece. Em 2019, o YouTube foi multado em US$ 170 milhões nos Estados Unidos por coletar dados de crianças sem consentimento e exibir anúncios direcionados. Houve promessas de mudanças, mas, passados alguns anos, novos formatos e novas plataformas reabriram brechas para exploração.

O que mudou foi a sofisticação: hoje, boa parte da monetização é indireta, via “economia do criador” e publicidade programática, o que torna mais difícil rastrear o fluxo de dinheiro e responsabilizar quem lucra com ele.

A monetização precoce e o incentivo perverso para famílias

A economia dos criadores de conteúdo gera casos em que crianças se tornam verdadeiras máquinas de engajamento. Um canal infantil de médio porte pode faturar entre R$ 5 mil e R$ 50 mil por mês com publicidade, parcerias e venda de produtos, valores suficientes para transformar a exposição em fonte primária de renda familiar.

O problema é que, para manter ou aumentar essa receita, o conteúdo precisa competir num mar de vídeos igualmente chamativos. É aí que surgem escolhas arriscadas: roupas, falas ou movimentos que agradam ao algoritmo e atraem mais audiência, mas cruzam linhas perigosas.

O mais preocupante é que, muitas vezes, o próprio responsável legal é quem impulsiona esse conteúdo, sem perceber que está inserido num ciclo de exploração econômica.

Marcas em território minado

A publicidade digital funciona como um leilão automatizado. Quando um usuário abre um vídeo, em milissegundos, diversos anunciantes competem por aquele espaço. O vencedor exibe seu anúncio sem, muitas vezes, saber o contexto completo do conteúdo.

Isso significa que empresas de segmentos respeitáveis de bancos a marcas de roupas, podem estar financiando vídeos que exploram a imagem infantil, sem qualquer ciência. O dano reputacional pode ser imediato caso isso venha à tona, mas a decisão de abandonar as redes não é simples: abrir mão de milhões de potenciais clientes não é algo que departamentos de marketing aceitam facilmente.

O lucro privado e o prejuízo social

Enquanto empresas privadas colhem lucros, a conta final fica com a sociedade. As consequências psicológicas da adultização são amplamente documentadas: ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, baixa autoestima e dificuldades de socialização.

Esses impactos geram demanda por tratamento no sistema público de saúde, sobrecarregam políticas sociais e afetam o desempenho escolar, o que, a médio e longo prazo, influencia a produtividade e a economia nacional. É o caso clássico de lucro privado com custo socializado.

Um relatório da UNICEF de 2023 já alertava: para cada dólar investido em prevenção à exploração infantil online, economizam-se até US$ 7 em custos sociais e de saúde no futuro. Mas, enquanto o retorno rápido do engajamento for maior do que o custo reputacional ou legal, o incentivo para mudança será mínimo.

O que poderia mudar o jogo

Reformulação do modelo de monetização: Plataformas poderiam criar categorias de conteúdo infantil com monetização limitada, evitando que materiais de risco gerem receita proporcional ao engajamento.



Auditorias independentes em publicidade digital: Empresas terceirizadas poderiam certificar que campanhas publicitárias não financiem conteúdos nocivos, criando responsabilização conjunta de plataformas e anunciantes.



Transparência algorítmica: Forçar que plataformas revelem como seus sistemas tratam conteúdos envolvendo menores e quais medidas são tomadas para limitar riscos.

Educação digital para pais e responsáveis: Não basta apenas vigiar: é preciso entender os mecanismos financeiros por trás da exposição, para que famílias não sejam seduzidas por ganhos rápidos que comprometem o futuro da criança.

Mexer no bolso é mexer na raiz

Enquanto a discussão sobre a adultização ficar restrita à esfera moral, veremos soluções paliativas. É preciso reconhecer que existe uma economia bem estruturada e lucrativa por trás da exploração infantil online.

O vídeo de Felca pode ter sido o gatilho para um debate público, mas, para que haja mudança real, será necessário ir além das hashtags. É preciso atacar a raiz: os incentivos financeiros que mantêm esse mercado vivo.

Proteger a infância não é apenas um dever ético. É também uma estratégia inteligente de gestão econômica e social.





* Contador, professor universitário, mestre em Negócios Internacionais pela Must University (Flórida-EUA)

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

