Afogados da Ingazeira: 116 anos de emancipação política, uma história de orgulho, luta e esperança

A- A+

Na próxima terça-feira, 1º de julho de 2025, Afogados da Ingazeira celebra 116 anos de sua emancipação política, conquistada pela Lei nº 991 de primeiro julho de 1909. Uma data que, mais do que um marco legal, é símbolo de identidade, luta e construção coletiva. Uma cidade que nasceu do desejo de autonomia, de ser dona do próprio destino, e que hoje, mais de um século depois, orgulha-se de ser uma das joias do Sertão pernambucano.

Na paisagem do Alto Pajeú, Afogados da Ingazeira cresceu com os pés firmes na terra e o olhar sempre voltado para o futuro. É uma cidade que não esquece suas origens, mas que também não se conforma em permanecer onde está. Ela caminha, avança, renova-se. E cada aniversário é uma oportunidade de olhar para trás com gratidão e para frente com esperança.

Ao longo de sua história, muitos homens e mulheres deixaram suas marcas nessa terra. Prefeitos se sucederam, cada um com seu estilo, seus projetos, seus sonhos. E é justo reconhecer: mesmo entre as divergências políticas, Afogados sempre teve gestores que quiseram mais para o seu povo — mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, mais dignidade. Uma cidade onde cada nova gestão tenta superar a anterior, não por vaidade, mas por amor à terra e à gente que aqui vive.

Hoje, Afogados da Ingazeira é sinônimo de paz e harmonia. Uma cidade acolhedora, de povo ordeiro e trabalhador. Aqui, vive-se com tranquilidade, sem abrir mão do progresso. A cidade tornou-se um polo regional, destacando-se não apenas pela sua organização urbana e crescimento econômico, mas também pela força da cultura, da fé e da gastronomia — que é, com justiça, considerada a melhor do Alto Pajeú.

Não se pode falar de Afogados sem mencionar o seu avanço na saúde. O Centro Hospitalar José Evóide de Moura é um orgulho para toda a região, prestando serviços de excelência e colocando Afogados entre os melhores polos médicos do estado de Pernambuco. Uma conquista que representa vidas salvas, dignidade restaurada e esperança renovada a cada novo atendimento.

Sim, Afogados está em festa. Mas é uma festa que carrega a memória dos que vieram antes, dos que plantaram para que hoje pudéssemos colher. Cada pedra colocada, cada escola construída, cada rua pavimentada tem a marca da coragem sertaneja de um povo que não teme desafios. E essa festa é também um chamado ao futuro. Um convite para que novas gerações continuem acreditando, lutando e fazendo desta terra um lugar cada vez melhor para viver.

Afogados da Ingazeira não quer ser apenas uma cidade importante no Alto Pajeú. Ela já é. O que deseja — e merece — é ocupar seu lugar entre as grandes referências do Estado de Pernambuco. E isso está acontecendo, passo a passo, com trabalho sério, com união, com fé.

Que os 116 anos de emancipação política nos inspirem a continuar a caminhada. Que a nostalgia dos tempos passados sirva de combustível para os sonhos de amanhã. E que Afogados da Ingazeira, terra de gente forte e coração generoso, continue crescendo, florescendo e se destacando no sertão pernambucano.

Parabéns, Afogados da Ingazeira. O teu futuro se constrói todos os dias, com suor, com esperança, com amor.

___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

Veja também