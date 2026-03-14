Agravamento da crise econômica no Brasil e os expressivos casos de recuperação extrajudicial

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O ambiente econômico brasileiro tem se tornado cada vez mais desafiador para as empresas. Após um período de liquidez abundante no mercado global e doméstico entre 2020 e 2021, o país passou por um ciclo intenso de aperto monetário. A taxa básica de juros – SELIC - que chegou a 2% ao ano em 2020, saltou significativamente para 15% ao ano em 2025–2026, elevando substancialmente o custo do endividamento corporativo.

Esse movimento coincidiu com outros fatores adversos: desaceleração do crescimento econômico, aumento do custo de capital, volatilidade cambial e compressão de margens em diversos setores da economia. Some-se a isso, prováveis efeitos adversos das guerras em curso e o cenário vindouro se tornará potencialmente desafiador.

Nesse contexto, muitas empresas brasileiras passaram a enfrentar uma crise predominantemente financeira, marcada por estruturas de capital excessivamente alavancadas e dificuldade de rolagem de dívida. O resultado tem sido um crescimento consistente dos instrumentos de reestruturação empresarial previstos na Lei nº 11.101/2005, especialmente após as reformas introduzidas pela Lei nº 14.112/2020.

Entre essas ferramentas, um mecanismo vem ganhando protagonismo no mercado brasileiro: a recuperação extrajudicial (RE). No ano em curso, grupos empresariais de grande porte passaram a recorrer a essa estratégia para reorganizar suas dívidas. Casos recentes envolvendo empresas como Grupo Raízen (com R$ 65 bilhões de passivo inserido na RE) e Grupo Pão de Açúcar (GPA) (com R$ 4,5 bilhões de passivo) ilustram essa tendência e revelam uma mudança relevante na forma como grandes corporações vêm lidando com situações de estresse financeiro.

A recuperação extrajudicial é um procedimento previsto nos arts. 161 a 167 da Lei de Recuperação e Falências, que permite à empresa negociar diretamente com seus credores um plano de reestruturação de dívidas, submetendo posteriormente esse acordo à homologação judicial.

A RE pode ser processada de duas formas: a) consensual, quando o devedor negocia com seus credores e obtém a adesão destes ao seu plano de recuperação extrajudicial. Neste caso o plano só se aplica aos credores aderentes; b) a impositiva quando o devedor obtém a anuência de 51% dos credores abrangidos pelo plano e requer a homologação do juízo para impor tais condições aos demais credores sujeitos. Nessa modalidade, caso o devedor não alcance o quórum de 51% quando do ajuizamento do pedido, desde que tenha ao menos 1/3 de credores aderentes, o juiz lhe concederá o prazo de 90 dias para que obtenha os 51% de adesão necessários à sua homologação. Caso o devedor não alcance o quórum necessário, o procedimento poderá ser convertido em recuperação judicial a pedido do devedor.

Diferentemente da recuperação judicial, a RE possui algumas características estruturais importantes: negociação prévia e privada entre devedor e credores; participação restrita apenas às classes de créditos incluídas no plano; ausência de assembleia geral de credores; homologação judicial mais simples e célere em até 90 dias do pedido. Porém, a reestruturação extrajudicial exige enorme capacidade de planejamento e antecipação ao agravamento da crise, o que pressupõe acompanhamento criterioso dos dados e do fluxo de caixa do negócio, disciplina, e o assessoramento de uma equipe financeira e jurídica especializadas, o que pode evitar os custos, a complexidade e o estigma do processo judicial.

Não obstante a aparente simplicidade do procedimento, tem-se verificado, na prática, um certo paradoxo, na medida em que esse mecanismo tem sido mais utilizado por grandes grupos econômicos, não sendo tão eficaz para o tratamento da crise de empresas de pequeno e médio porte, em face da sua hipossuficiência, sobretudo, em relação aos credores financeiros, especialmente bancos e fundos, que agem com grande voracidade contra os seus devedores, obrigando-os a buscar a proteção da recuperação judicial, mecanismo mais drástico para o tratamento da crise.

Porém, para os grandes grupos empresariais a RE tem se mostrado eficaz na medida em que há uma paridade entre esses grupos e seus credores, permitindo a elaboração de reestruturações financeiras mais complexas e negociadas previamente com seus principais credores. Em vez de recorrer diretamente à recuperação judicial — tradicionalmente associada a situações de crise mais profunda e abrangente — essas empresas buscam primeiro reestruturar suas dívidas financeiras de forma consensual. Para se ter uma ideia, o Grupo Raízen ingressou com o pedido já contando com a adesão ao seu plano de recuperação de 47% dos seus credores e o GPA com 46% dos seus credores anuindo à sua proposta, o que demonstra a eficácia da medida, em casos dessa magnitude.

A recuperação extrajudicial funciona, nesse contexto, como um instrumento de formalização e estabilização dessas negociações, garantindo segurança jurídica ao acordo celebrado.

Uma das maiores vantagens da recuperação extrajudicial é a possibilidade de incluir apenas determinados créditos no plano, normalmente dívidas financeiras. Isso permite que a empresa renegocie dívidas bancárias ou títulos no mercado de capitais e, ao mesmo tempo, preserve relações com fornecedores e parceiros operacionais que podem ser excluídos do plano de recuperação. Essa estratégia tem sido comum em grandes grupos com elevada exposição a bancos e bondholders.

Da mesma forma, os credores trabalhistas em regra ficam de fora da RE (seus créditos só se sujeitam se houver negociação coletiva com o sindicato da respectiva categoria profissional) e os seus créditos e direitos não são afetados o que salvaguarda esse relevante interesse social.

Em breve análise dos dois recentes casos de RE (Grupo Raízen - um dos principais conglomerados do setor energético e sucroenergético do mundo - e Grupo Pão de Açúcar - uma das maiores empresas do varejo alimentar brasileiro), ambos os pedidos foram motivados primordialmente pelos fatores macroeconômicos do Brasil, em especial pela alta da taxa de juros (Selic em patamares superiores a 12% a.a. há pelo menos 20 meses, alcançando 15% a.a. nos últimos 8 meses), o que elevou substancialmente o custo do endividamento e as despesas financeiras da companhia. Para se ter uma ideia o GPA pagou, entre 2024 e 2025 R$ 3,3 bilhões em despesas financeiras.

Além da taxa de juros, a desaceleração da atividade econômica, que reduziu o consumo e, já como consequências dos sinais da crise dos citados grupos, estes passaram a enfrentar restrição de crédito e deterioração do rating com o rebaixamento de classificação de risco pelas agências de rating provocando a redução do acesso a crédito e risco de vencimento antecipado de dívidas.

Dada a similaridade das causas de ordem macroeconômicas e das consequências suportadas pelos dois grupos, o principal objetivo da RE de ambos também coincidiu e consiste na renegociação com credores financeiros, buscando alongamento e reorganização das obrigações. Além desse eixo central também faz parte da reestruturação do Grupo Raízen a redução de investimentos (CAPEX) e disciplina financeira para preservação de caixa e, do GPA, encerramento da operação de hipermercados Extra, com fechamento ou venda de aproximadamente 100 lojas; o redirecionamento estratégico para lojas de proximidade e a alienação de ativos não estratégicos (non-core) para reduzir alavancagem financeira.

A combinação de juros elevados, crédito mais restrito e desaceleração econômica evidencia que o Brasil já vem entrando em um novo ciclo de reestruturações empresariais.

Nesse cenário, a recuperação extrajudicial tende a ganhar ainda mais espaço, especialmente entre grandes empresas com acesso ao mercado financeiro e estrutura de negociação mais sofisticada com credores institucionais.

Ao mesmo tempo, a recuperação judicial continuará desempenhando papel central para empresas que necessitam de um instrumento mais abrangente e enérgico de reorganização do passivo em toda a sua amplitude.

Mais do que uma substituição de um modelo por outro, o que se observa é uma diversificação das ferramentas de reestruturação empresarial, permitindo que cada empresa utilize o instrumento mais adequado à natureza de sua crise.







* Advogado e sócio-fundador da Paurá Advocacia e especialista em Recuperação Judicial e Falências.

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