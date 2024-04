Agricultura familiar: da invisibilidade à força na atração de recursos públicos

A- A+



Outrora tratada como assunto marginal nas rodas de conversa e no orçamento, a agricultura familiar começa a romper barreiras de invisibilidade e ganhar cada vez mais investimento do poder público país afora. É um reconhecimento necessário a uma atividade que produz 70% dos alimentos consumidos nos lares e que corresponde a um índice próximo disso no número de propriedades rurais brasileiras, o que justifica a adoção de políticas públicas específicas de assistência e incentivo.

A agricultura familiar tem, para este ano, um orçamento de R$ 750 milhões do Governo Federal, especialmente no que diz respeito à compra de alimentos fornecidos por pequenos produtores para a destinação imediata para secretarias de Assistência Social dos municípios, que fazem a distribuição desses gêneros para famílias em situação de vulnerabilidade social. Essa iniciativa - intitulada Programa de Aquisição de Alimentos - já havia contado com R$ 500 milhões em 2023, depois de ter sofrido a ameaça, ainda no governo anterior, de ter apenas R$ 3 milhões em recursos anuais.

Na semana passada, outra boa notícia. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) anunciou que, dos R$ 16,9 bilhões a serem destinados para o agro via Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), metade teria como destino a agricultura familiar, mais uma demonstração da potência com que esse setor passa a se projetar.

Além disso, em todo o Brasil, o pagamento do Crédito Instalação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) já atingiu R$ 79,2 milhões apenas nos três primeiros meses de 2024. Ao chegar às mãos das famílias assentadas, parte desse recurso é usada para o incremento produtivo e para a recuperação ambiental do lote, gerando um ciclo virtuoso.

Poderíamos falar ainda do caso específico de Pernambuco, onde o Governo Estadual chegou a desembolsar R$ 10 milhões, em 2022, para a versão estadual do Programa de Aquisição de Alimentos e pretende investir mais R$ 17 milhões agora em 2024, além de ter anunciado que os alimentos servidos no Palácio do Campo das Princesas passarão a ser oriundos da agricultura familiar, havendo movimentos semelhantes quanto ao fornecimento da merenda nas escolas da rede pública. É por meio de ações como essas que a agricultura familiar entra cada vez mais na pauta dos governantes e da sociedade.

Muito ainda há a ser feito no que concerne à melhoria da assistência e nos incentivos aos pequenos produtores. Contudo, entendemos o caminho que vem sendo trilhado como necessário e pertinente para a mudança de paradigma que vem se instalando. Uma conquista já é certa: a agricultura familiar vem conseguindo demonstrar a força que sempre teve e que não era tão evidenciada para o conjunto maior da sociedade. Agora é seguir dando passos adiante no sentido de gerar mais oportunidades e viabilizar não só o desenvolvimento econômico, mas, principalmente, o desenvolvimento das pessoas.

*Advogado e procurador regional do Incra em Pernambuco

