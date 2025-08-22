Agro 5.0: o futuro já chegou, e ele é global 

A- A+

O agronegócio está passando por uma revolução silenciosa – e quem já viajou o mundo visitando fazendas, centros de pesquisa, cooperativas e indústrias do setor sabe: o futuro não está mais no horizonte, ele já chegou. Chama-se Agro 5.0 e combina inteligência artificial, big data, robótica e automação para transformar a forma como produzimos alimentos.

Tenho acompanhado de perto esse movimento, tanto no Brasil quanto em países que já avançaram muito nessa direção, como Israel, Holanda e Estados Unidos. Em cada um desses destinos, pude ver de perto tecnologias que, há poucos anos, pareciam ficção científica: drones que identificam pragas antes que elas causem danos, tratores autônomos que operam 24 horas por dia com eficiência milimétrica e sensores que ajustam, em tempo real, a quantidade exata de água e nutrientes que cada planta precisa.

O que mais me impressiona, porém, não são apenas as máquinas ou os algoritmos, mas o espírito empreendedor das pessoas envolvidas. Em todos os lugares, conheci jovens produtores, técnicos e pesquisadores que não têm medo de testar novas ideias, de errar rápido e de aprender com os erros. É esse espírito que move o Agro 5.0 – e é justamente isso que me motiva a conectar o Brasil com essas experiências através da AgroTravel, agência que criei para proporcionar viagens técnicas que abrem a cabeça de quem vive o agronegócio.

Por que o Brasil não pode ficar para trás

O Brasil tem todas as condições para ser protagonista nesse novo cenário: solo fértil, clima favorável, produtores experientes e, cada vez mais, startups agrícolas (as AgTechs) criando soluções inovadoras. Mas ainda temos desafios claros, como a falta de conectividade no campo e a necessidade de capacitar mais profissionais para lidar com dados e tecnologia.

Quem já teve a oportunidade de visitar fazendas hiperconectadas na Califórnia ou sistemas de irrigação de precisão em Israel sabe o quanto estamos deixando de ganhar em produtividade e sustentabilidade por não adotar essas tecnologias em larga escala.

Viajar para enxergar além

Acredito que a maior vantagem de viajar para outros países e conhecer de perto essas experiências é mudar o mindset. Quando um produtor brasileiro vê uma fazenda usando IA para prever a colheita com 90% de precisão ou um sistema logístico que reduz perdas em até 30%, ele volta para casa diferente – mais aberto a investir, a buscar parcerias e a pensar o próprio negócio de forma global.

Foi isso que vi acontecer inúmeras vezes nas viagens que organizei para grupos de produtores, executivos e cooperativas. Voltam não apenas com ideias novas, mas com contatos internacionais e, principalmente, com um novo olhar sobre o futuro.

O Agro 5.0 é sobre pessoas

No fim das contas, o Agro 5.0 não é apenas sobre tecnologia. É sobre pessoas dispostas a fazer diferente. É sobre cooperar, aprender, testar e crescer juntos. É esse espírito que me inspira a continuar conectando o agro brasileiro ao que há de mais inovador no mundo.

O futuro do agro não está mais só no campo. Ele está na capacidade de pensar globalmente, agir com dados e inovar com coragem. E quem se antecipar a esse movimento vai liderar a próxima grande revolução do agronegócio.





