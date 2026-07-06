Aiatolás de Pindorama revogaram os 10 Mandamentos 

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MONTANHAS DA JAQUEIRA – Olha só quem aflorou no recinto! O cientista político The Gaule. Ele revela, em primeira instância, com trânsito em julgado: os aiatolás de Pindorama revogaram os Dez Mandamentos de Moisés. Liberou geral. Disseram que estavam sendo vítimas da Tábua de Moisés. Eles não podem ser revogados, porque se autoproclamaram figuras pétreas de carne e osso. The Gaule costuma dizer que os aiatolás de Pindorama são criaturas muito sérias.

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O sonho de pedra dos aiatolás é eternizar-se à sombra das mamadeiras dos poderes. A galera tem um sonho de padaria na garganta: conquistar o hexacampeonato mundial de football. Bobagem. A gente já conquistamos o campeonato universal da corrupção. É assim que a banda toca nesta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz.

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Os novos mandamentos de Pindorama estão sendo costurados desde quando a Operação Lava-Jato foi tratorada. Se você colocar o ouvido no chão ouvirá o ronco dos tratores e retroescavadeiras na mira dos roubos bilionários do Master e do INSS. Os tratoristas são muito poderosos. Quem duvidar levante o braço. Ninguém.

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The Gaule está ligado na onda politicamente correta. Ele lembra o ensinamento do guru da seita vermelha de que os traficantes de drogas são vítimas dos noiados. As Bets são vítimas dos jogadores compulsivos endividados e seus familiares. Se todíssimas criaturas jogassem nas Bets de olhos fechados, noite e dia, alguma vez acertariam e ficariam ricas. Basta apenas confiar na teoria das probabilidades, de permutas, arranjos e combinações. Os números não mentem jamais.

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Se todos os pecadores inscritos no CPF entregassem seu patrimônio nas mãos dos pregadores de seitas, seriam abençoados e ganhariam o reino do céu. Por exemplo, se um Janguiê Diniz ofertasse sua fortuna a uma crença, o vendilhão garantiria uma vaga para ele no paraíso e no dia seguinte o próprio Janguiê amanheceria mais rico que Elon Musk. Cê que sabe.

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Dany Vulcão, eis o Robin Hood dos príncipes de Pindorama. Chovia dinheiro, Money brotava nas árvores e debaixo da terra, feito batatas. Aos príncipes, as batatas, como diria meu colega o mega escritor Machado de Assis. Haja centenas de milhões de batatas monetizadas. A maior máfia financeira da história da República opera uma guarda pretoriana em favor da impunidade.

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Aquele senador do acarajé, que fazia cafuné em Dany Vulcão, é um cara muito sério e The Gaule disse que bota a mão no fogo por ele. Por conta dos cafunés recebeu de presente um apê de 2 milhões de denários. Quanta generosidade! Oi bicho, tô na seca, faz um Pix pra eu.

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Eu sou vítima da formosura de Shakira, porque ela disse que eu sou um velhinho enxerido de 95 anos e não quer namorar comigo. Oh mundo cruel! Ninguém me ama, ninguém me quer. “Dai dai ikou, dale, allez, let’s go - made you strong - dai dai ikou - dai dai. Oh-ê-oh-ê. Ê-oh-ê-ôh. Dai dai ikou.”







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