Além da porta de entrada: as tecnologias de permanência como novo pilar da governança ESG

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Historicamente, o debate sobre diversidade no ambiente de negócios concentrou esforços e recursos na abertura de portas e na atração de talentos. A maturidade do ecossistema ESG, contudo, exige reconhecer que a contratação é apenas o marco inicial da equidade. Enquanto o acesso pode ser viabilizado por processos seletivos afirmativos, a consolidação e a ascensão de lideranças negras dependem de uma infraestrutura institucional robusta. A sustentabilidade desse ecossistema requer a implementação sistemática do que conceituo como Tecnologias de Permanência: mecanismos intencionais de governança, proteção e desenvolvimento capazes de converter a inclusão pontual em valor estrutural de longo prazo.

A urgência desse debate está estampada na assimetria dos números. Embora dados do IBGE indiquem que pretos e pardos compõem a maioria da força de trabalho no Brasil, a representatividade desmorona à medida que se avança na hierarquia organizacional: esse grupo ocupa menos de 30% dos cargos de gerência. O funil torna-se ainda mais crítico no topo corporativo. Segundo o Instituto Ethos, nas 500 maiores empresas do país, executivos negros representam apenas 4,7% da diretoria e 4,9% dos assentos nos Conselhos de Administração - com mulheres negras ocupando um residual e alarmante 0,4%. Esta gargalo estrutural refuta a tese simplista do "apagão de talentos"; ele expõe um gargalo metodológico na governança de pessoas, na gestão de sucessão e na cultura de permanência das organizações.

O efeito colateral dessa assimetria é a construção de uma narrativa corporativa polarizada e disfuncional. De um lado, reduzem-se as trajetórias negras à condição permanente de vulnerabilidade; de outro, glorifica-se a "exceção heroica", a celebração individual do executivo que supera barreiras sistêmicas por mero esforço pessoal. Ambas as abordagens são equívocos de gestão. Ao romantizar o superendividamento emocional e a resiliência individual, o ecossistema de negócios exime a governança de sua responsabilidade primordial: desenhar arquiteturas institucionais que garantam a progressão contínua, a previsibilidade de carreira e a sustentabilidade humana da liderança negra.

Sob a perspectiva estritamente estratégica, essa assimetria representa uma drenagem silenciosa de capital intelectual e eficiência operacional. Quando lideranças negras são compelidas a canalizar energia cognitiva para contornar barreiras invisíveis, provar continuamente sua legitimidade e responder ao fardo da hipercompetência, a organização perde em capacidade de inovação e visão de futuro. A permanência não pode ser uma disputa diária contra vieses de avaliação, desgaste e exaustão de quadros qualificados. Sem uma infraestrutura de acolhimento e suporte institucional, a empresa dilapida o próprio ativo que buscou atrair, comprometendo a retenção e o retorno sobre o investimento em diversidade.

É exatamente nessa lacuna estratégica que se estruturam as Tecnologias de Permanência. Longe de serem meros arranjos informais, elas constituem um ecossistema sofisticado de inteligência executiva, leitura de contexto e arquitetura de redes estratégicas desenvolvidas para navegar e liderar em ecossistemas de alta pressão sem renunciar à integridade física, emocional e intelectual. Trata-se de uma metodologia de gestão de riscos e sustentabilidade de carreira que transcende a resiliência individual, transformando a vivência e o capital cultural dessas lideranças em um ativo inequívoco de governança e perenidade organizacional.

A verdadeira equidade não é mensurada na foto da contratação, mas na sustentabilidade do topo. Ela só se consolida quando a permanência deixa de ser uma saga de adaptação individual e passa a integrar a própria matriz de riscos e a cultura de governança da empresa. Cabe hoje aos CEOs e Conselhos de Administração uma escolha estratégica: continuar administrando políticas estáticas de acesso ou assumir a responsabilidade institucional de construir ecossistemas de retenção baseados em autoridade, autonomia e suporte estrutural.

Incorporar as Tecnologias de Permanência no ecossistema ESG não é um ato compensatório, mas um imperativo de perenidade corporativa e inteligência de negócios. A transição da diversidade de fachada para a liderança negra com poder de caneta já começou; a pergunta que fica para os Conselhos é se suas organizações serão protagonistas dessa evolução ou reféns de modelos ultrapassados.



* Especialista em ESG Racial, pesquisador e professor na Fundação Dom Cabral (FDC)

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