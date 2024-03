Além das águas de março

A- A+

Nem é pau, nem é pedra, mas pode ser o fim do caminho, contrariando aqui a conclusão dos versos de Tom Jobim.



Prestes a iniciarmos o terceiro mês do ano, um somatório de problemas (de toda ordem), povoa não só o nosso Brasil, mas outros países.



Dentre as tantas preocupações que temos, presentemente, tais como a interminável Guerra entre a Rússia e a Ucrânia; ou a que se trava no Oriente, entre Israel e a Palestina; um problema de proporções incalculáveis vem literalmente tirando o nosso saudável sono.



Trata-se de mais do que um sentido aumento de temperatura, pois vem mal acompanhado de uma irregular distribuição pluviométrica, nos últimos meses.



Atualmente, já não é mais possível se fazer previsão de tempo com grandes chances de acerto, já que as alterações causadas ao Meio Ambiente nas últimas décadas geraram irregularidades, sendo possível ocorrer enchentes, onde antes o volume de chuvas era ínfimo e o calor infernal.



Ao passo que em outros lugares, em que havia fartura de chuvas e clima frio, experimenta-se hodiernamente uma verdadeira estação seca, com altas temperaturas, não sendo raro beirar os 50 graus.



O que desafia mais ainda os que lidam com essa questão, é o fato de que já não existe mais possibilidade de se reduzir o indesejável aumento da temperatura do Planeta, restando-nos somente lutar para que o status ao menos se mantenha.



Indubitavelmente, embora ainda existam opiniões contrárias, o que mais contribuiu para que chegássemos a esse nível desastroso, foi a conduta humana, seja de forma omissiva ou comissiva.



Os exemplos mais conhecidos de ação humana que causaram o aumento da temperatura na Terra já não é o sempre progressivo desmatamento ou a terrível poluição, com seus drásticos efeitos na camada de ozônio, pois o buraco é mais embaixo do que nossa vã filosofia pode imaginar.



Além da contribuição humana cotidiana, seja através da execução de atividades que já fazemos de forma mecânica, como a utilização de veículos nas ruas ou a derrubada de árvores, sem a devida reposição; existe a condução político-administrativa de cada País, que contribui para a desgraça provocada no clima mundial.

Por isso, quando um Chefe de Governo ou de Estado se nega a assinar acordos e tratados internacionais que possam reduzir a poluição, como fazem os Estados Unidos e outros, as consequências negativas, em tema ambiental, são imperdoáveis.



Constata-se, tristemente, que essa conduta tem sido uma das maiores causas de banalização da questão ambiental, não tendo havido nenhum movimento de mudança, ao longo das últimas décadas, dado o desenfreio da industrialização e de seus nefastos efeitos.



*Defensor público e professor



-Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Plano Real: 30 Anos