Além do desconto: como a gestão de escalas pode influenciar a rentabilidade no mês do consumidor

A- A+

Março traz consigo uma das datas mais aguardadas do calendário comercial brasileiro: o mês do consumidor. Para o varejo, o período é sinônimo de picos de tráfego e metas agressivas, mas também de um desafio crítico que muitas vezes permanece invisível nos dashboards;a gestão ineficiente das escalas de trabalho. Enquanto investimos em tecnologia de ponta para logística e checkout, a alocação da força de trabalho ainda é frequentemente gerida por métodos analógicos, baseados no "feeling" do gestor ou em planilhas estáticas.



O resultado desse descompasso operacional é prejudicial em duas frentes; ou temos excesso de pessoal gerando ociosidade, ou falta de equipe no momento do pico, o que se traduz em perda direta de vendas e sobrecarga do time. A gestão de escalas precisa ser encarada como um pilar estratégico que conecta custo, operação e, acima de tudo, a experiência do cliente. Não se trata apenas de organizar horários, mas de entender a variabilidade da demanda, que muda hora a hora, e garantir que o colaborador esteja disponível no momento exato da necessidade do consumidor.



A discussão em torno do fim da escala 6x1 também reforça essa transformação. Mudanças nos modelos de jornada tendem a elevar a complexidade operacional das empresas, especialmente em setores com grande volume de colaboradores e alta variação de demanda ao longo do dia. Nesse contexto, montar escalas deixa de ser apenas uma rotina administrativa e passa a exigir inteligência para conciliar produtividade, conformidade legal, experiência do colaborador e nível de serviço. Quanto maior a complexidade da jornada, maior a necessidade de previsibilidade e tecnologia para sustentar a operação.



A virada de chave: da reatividade à previsibilidade



A inteligência artificial aplicada à gestão da força de trabalho permite que as empresas saiam do campo do "achismo" e entrem no campo da simulação e da previsão. Ao analisar simultaneamente milhares de variáveis, como dados históricos de demanda, legislação trabalhista e restrições operacionais, a tecnologia transforma o planejamento em um processo preditivo.



Na prática, observamos que uma escala bem dimensionada pode alocar de 50% a 100% mais pessoas nos picos reais de demanda, sem necessariamente aumentar o quadro total de funcionários. O impacto na ponta é imediato. Em operações de vendas assistidas, essa precisão pode elevar em até 10% o ticket médio e a taxa de conversão. Afinal, um cliente bem atendido que não enfrenta filas é um consumidor que compra mais e retorna com frequência.



Eficiência operacional e o fator humano



Do lado operacional, os ganhos financeiros são igualmente tangíveis. A aplicação de algoritmos preditivos permite reduzir o volume de horas extras entre 40% e 80%, além de diminuir em cerca de 80% o esforço administrativo para a montagem dos turnos. Há também uma mitigação real de riscos legais, com quedas de até 65% nos passivos trabalhistas decorrentes de erros comuns, como falhas em intervalos e períodos de descanso.



Contudo, o maior benefício talvez seja o humano. Escalas mal planejadas são grandes geradoras de absenteísmo e rotatividade, pois retiram a previsibilidade do colaborador sobre sua própria vida pessoal. Quando a tecnologia devolve essa estabilidade, o engajamento aumenta e a exaustão física e mental diminui.



No cenário atual, a maturidade tecnológica não é mais um diferencial, mas um pré-requisito para a sustentabilidade organizacional. Transformar a gestão de pessoas em um motor de eficiência operacional é o caminho mais estratégico para garantir que o sucesso do mês do consumidor se reflita, de fato, na última linha do balanço.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também