Além do Outubro Rosa: como a prevenção salva vidas

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Com exceção do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais frequente entre as mulheres no Brasil. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam mais de 75 mil novos casos anualmente — o que representa cerca de 30% de todos os diagnósticos do público feminino —, com uma incidência de 60 a 72 casos para cada 100 mil mulheres. A doença também figura como a principal causa de morte por câncer entre as brasileiras, vitimando de 18 mil a 20 mil pessoas por ano.



Diante desses dados, a prevenção e a detecção precoce tornam-se ferramentas cruciais. Como apenas 5% a 10% dos casos no País têm origem hereditária, a prevenção primária depende substancialmente de hábitos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, manutenção do peso corporal adequado e limitação do consumo de álcool.



O acompanhamento médico contínuo é crucial. Consultas de rotina e mamografias periódicas podem reduzir pela metade o risco de progressão da doença. Em pacientes de alto risco, os exames complementares são ainda mais importantes, reduzindo em até 50% a incidência de tumores de intervalo - aqueles que surgem entre rastreamentos sucessivos. A chave para a máxima eficácia reside na escolha da tecnologia adequada, na regularidade dos exames e de um plano de cuidados para cada paciente.



A idade influencia diretamente a incidência e a agressividade deste câncer. Embora apenas 10% dos casos ocorram abaixo dos 40 anos, a alta densidade mamária nessa faixa etária dificulta a detecção precoce e os tumores tendem a ser mais agressivos. O risco aumenta progressivamente até atingir seu pico entre os 50 e 69 anos. Já a partir dos 70 anos, o crescimento tumoral costuma ser mais lento. Vale destacar que um terço das brasileiras diagnosticadas tem menos de 50 anos.



O panorama da enfermidade também expõe as profundas disparidades socioeconômicas e regionais do país. O estilo de vida urbano eleva as taxas de incidência no Sudeste e no Sul, ao passo que a subnotificação mascara a real extensão dos dados nas regiões Norte e Nordeste. O diagnóstico tardio agrava o cenário na rede pública: mais de 40% das pacientes iniciam o tratamento com a doença em estágio avançado, o que reduz drasticamente as chances de cura. Essa realidade evidencia um abismo entre o sistema público e o privado: enquanto 75% da população dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), pacientes da rede privada têm acesso a diagnósticos mais precoces e, consequentemente, a maiores taxas de sobrevida.



No Brasil, a maioria das pacientes descobre a doença tarde, o que torna a mastectomia (remoção da mama) a conduta mais comum — embora a cirurgia seja o pilar no estágio inicial. Mais da metade das mulheres precisa de quimioterapia e radioterapia, com alta prevalência de tumores de receptores hormonais positivos. A recomendação de testes genéticos também vem crescendo para casos suspeitos de câncer hereditário.

Mudar essa realidade exige inovação, investimento e conscientização. O diagnóstico precoce eleva para 95% as chances de cura desta enfermidade. Para isso, o Ministério da Saúde deve resgatar as grandes campanhas nacionais de alerta, como as dos anos 1990. Mais do que gestão, fortalecer a infraestrutura do SUS é uma ação imediata e vital para salvar vidas.



Por fim, expresso minha gratidão ao meu estimado coautor, Dr. Michael Kattan (in memoriam), cuja dedicação exemplar e imensas contribuições para a oncologia — traduzidas em mais de 1.200 artigos científicos — permanecem como uma viva e constante inspiração para o meu trabalho.







* Professor emérito da UFPE e membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.



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