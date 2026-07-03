Algumas reflexões sobre o pensamento e o estoicismo do filósofo Sêneca

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Uma das grandes escolas filosóficas do período helenístico, fundada por volta de 300 a.C. por Zenão de Cítio, foi o Estoicismo. Os seus principais mestres mais remotos foram, além de Zenão, Cleante, de Axon e Crisépo, de Solos. Juntamente com as escolas da época do Helenismo – epicurismo e ceticismo – foram compartilhadas a afirmação do primado da questão moral sobre as teorias e o conceito de filosofia como vida contemplativa acima das preocupações, das ocupações e das emoções da vida comum. Dentre tantos fundamentos, destacam-se: o homem é guiado infalivelmente pela razão e, esta, fornece normas infalíveis de ação que constituem o direito natural. Ao lado do aristotelismo, o estoicismo foi a doutrina que mais influenciou a história do pensamento ocidental. Indubitavelmente, muitos dos seus fundamentos ainda integram e regem comportamentos modernos e contemporâneos.

No dia a dia, muitas vezes, a convivência com indivíduos de temperamento, normalmente, forte, difícil, exige uma resiliência imensa, mas Sêneca, o notável filósofo romano, já revelava desde 65 d.C. que “onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a bondade”. Essa poderosa máxima ensina que a verdadeira força “não consiste em combater o fogo com fogo, mas em manter a calma e a serenidade absoluta diante de hostilidades alheias”.

Entende-se o verdadeiro significado dessa reflexão modificar profundamente a perspectiva quando “transforma a exaustão dos conflitos em um exercício diário de paciência”. Vivenciar, pois, o Estoicismo “como um guia mental”, diante das inúmeras e rotineiras ações grosseiras e deselegantes, possibilita crescimento próprio, domínio interno e equilíbrio pessoal.

“A aplicação contínua da moralidade romana nos ensina a não levar as afrontas e a indelicadeza alheias para o lado pessoal durante os momentos de extremo estresse. Os antigos sábios compreendiam perfeitamente que a atitude grosseira de uma pessoa reflete apenas o seu próprio estado de confusão, e nunca o nosso verdadeiro valor e caráter humano.

Manter uma certa distância psicológica é totalmente fundamental para preservar a serenidade diária e evitar o ciclo vicioso das reações imediatas e impensadas que atrapalham a nossa produtividade intelectual. Platão, por exemplo, afirmava que “para compreender melhor o mundo, é preciso usar a razão, questionar as aparências e buscar o conhecimento”.

Quando opta-se por um comportamento estritamente racional e equilibrado, o ambiente turbulento e hostil transforma-se em espaços virtuoso e sereno, estrategicamente eficiente para todos. A experimentação diária de um comportamento equilibrado ajuda muito, a grande maioria, atravessar essa transição diária, “mesmo durante as piores tempestades e turbulências comportamentais que sempre surgem de surpresa ao longo de uma rotina incrivelmente desafiadora e absurdamente exaustiva”.

“Cultivar a virtude em ambientes de extrema pressão e de demandas infinitas significa manter um alto padrão de excelência comportamental, independentemente da total falta de educação das outras pessoas. Sêneca defendia firmemente em seus discursos que a grandeza de um indivíduo se revela justamente na sua inegável capacidade de não se abalar por provocações menores e infundadas do dia a dia. Essa postura inabalável não é um sinal de fraqueza existencial, mas sim uma demonstração claríssima de maturidade e de inteligência emocional diante das inúmeras adversidades”.

Defendia que a verdadeira felicidade e a paz de espírito são alcançadas através de uma vida virtuosa baseada na razão, resiliência e autodisciplina. Focava sempre na ética prática, no controle das emoções e no bom uso do tempo.

Em seus discursos, defendia que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim a forma como se julga e se reage a eles. Em “Sobre a Ira”, ele afirma que “a raiva é uma loucura temporária que obscurece o julgamento, devendo ser substituída pela serenidade e pelo equilíbrio pessoal”.

Nesse mundo moderno de hoje, belicoso e acelerado, repleto de indelicadezas, de desamor, de hostilidades alheias e de falta de conhecimento estético, ávido a nos oferecer inúmeras e incontáveis informações, nem sempre compreendidas, urge olharmos a natureza, buscarmos sempre a razão, o domínio interno e o equilíbrio pessoal.

Para Marco Aurélio, filósofo, a vida é vista como uma missão da natureza que deve cumprir com virtude. Afirmava que “não podemos controlar o mundo, mas sim nossas reações diante dele”.

Fonte: Joaquim Luppi Fernandes.



* Arquiteto, pós-Doutor em Arqueologia e Conservação do Patrimônio Histórico.



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