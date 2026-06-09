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Em 1961 o governo Kennedy anunciou o programa “Aliança para o Progresso” que contemplou o Brasil, inclusive até o início do período militar vigorando até 1967.

O referido programa de ajuda econômica e social lançado pelo presidente Kennedy, para os países da América Latina, com duração prevista de dez anos, o projeto visava promover o desenvolvimento e reduzir desigualdades, prevendo investimentos em áreas como educação, saúde, reforma agrária e industrialização, formalizados na Carta de Punta del Este no Uruguai.

Decorridos cerca de sessenta e cinco anos da iniciativa, que segundo especulações camuflava outros interesses políticos e econômicos americanos, percebe-se nas entrelinhas das visitas de hoje dos fulanos e beltranos, com nome e sobrenome fartamente conhecidos ao Great gestor americano, vem contribuindo segundo evidências de sinais, para a formatação de novo programa, desta feita a maligna “Aliança para o retrocesso”, taxando e sobretaxando o literalmente “coitado” Brasil.

Aproveitamos o ensejo, como contribuição ao Master parlamentar visitante e seu brother, algumas informações sobre o Brasil, de sorte que o Great anfitrião possa conhecer melhor esse país, que vem sendo contemplado com inusitadas maldades de difíceis e onerosas reparações, senão vejamos:

O Brasil é o maior país da América do Sul cujo território ocupa cerca da metade do continente sul-americano (47,3%) com superfície de 8.509.360,850 quilômetros quadrados, ou seja, quinto lugar no mundo em expansão territorial, superado apenas pela Rússia, Canadá, China e EUA.

Pioneiro em energia renovável, é o único país onde o etanol está disponível em todos os postos de abastecimento, é o maior produtor de café do mundo, de carne bovina, de açúcar, e de muitos outros produtos.

Temos a maior floresta tropical do mundo, e muitos outros predicados ambientais, econômicos e culturais.

O país abriga população de aproximadamente 213,4 milhões de habitantes, distribuídos por cinco mil municípios, com São Paulo liderando o processo, figurando entre as dez maiores cidade do mundo com cerca de 12 milhões de habitantes.

O país é o país do futebol e do carnaval, formatado como República Federativa possui vinte e seis estados, tendo Brasília como capital.

O Brasil ocupa o décimo lugar no mundo em termos econômicos, e muito, muito mais, para ilustrar a apresentação ao Great gestor anfitrião.

Por tudo isso, recomenda-se ao Master parlamentar visitante e família, que tenha cuidado com a dosagem de estricnina que vem colocando na celebrada “química” entre os gestores dos EUA e Brasil, lembrando que tudo passa e só fica o constrangimento, o arrependimento, conforme sábio ditado do famoso Aparício Torelly, o Barão de Itararé ao afirmar que “de onde menos se espera, daí mesmo é que não sai”, sendo assim, que tal jogar uma partida de golf acompanhada de um cheeseburger lá em Mar a Lago, eu particularmente prefiro um acarajé no mercado modelo de salvador, ou mesmo uma tapioca no Alto da Sé em Olinda, lembrando em homenagem a São João, que “a vida é como vara de foguete, tudo que sobe, cai”.

Finalizo com saudosa homenagem ao amigo Alfredo Bertini que tanta falta faz à Pernambuco, à cultura e a todos nós, seus admiradores.

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