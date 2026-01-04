Almas pequenas revogam a lei do poeta Fernando Pessoa

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Os clarins anunciam: estamos na alvorada do Ano Novo. Todo ano é novo. O livro As viagens de Gulliver, do escritor inglês Jonathan Swift, descreve o reino imaginário de Lilipute, habitado por criaturas minúsculas de seis polegadas de tamanho e almas igualmente minúsculas. Meu colega, Sua Excelência o poeta Fernando Pessoa dizia: “Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena”. A lei do poeta foi substituída pela lei de Gerson: “O importante é levar vantagem em tudo, certo?!”

OoO

Almas liliputianas que infestam o reino de Pindorama castigam a humanidade brasileira com o escândalo bilionários no INSS; calotes de mais de 22 bilhões no Ministério da Cultura; sangria acima de 50 bilhões de denários em emendas parlamentares do Congresso Nacional. O governo federal registrou no final de 2025 o maior déficit de estatais da série histórica desde 2002, de R$ 6,3 bilhões.

OoO

Estes são dados de realidade. Os Correios, em situação falimentar, fizeram o L para contrair empréstimos de 10 bilhões e vão demitir 15 mil funcionários. Estes são dados de realidade.

Os ladravazes da Previdência dizem que são vítimas dos aposentados. Almas liliputianas trabalham para vulcanizar os ladrões da Previdência na CPMI do Senado.

OoO

Assim como se dizia antigamente sobre 1968, por conta do AI-5, 2025 foi um ano que ainda não acabou. A dosimetria foi proposta como alternativa da Anistia, tipo uma black friday da anistia. Está suspensa no ar. Nem anistia nem dosimetria. Os generais de estrelas gemadas não roubaram, não mataram nem desertaram da guerra. Não são apenas CPF da Receita Federal.

Em qualquer lugar onde estejam, generais transportam o brasão das Forças Armadas no peito e certamente no coração. São homens com mais de 70 anos. Condena-los à prisão perpétua ou trancafia-los na cadeia por mais de 20 anos seria uma crueldade sem limites.

OoO

Os calotes bilionários revelam a existência de uma caixa de Pandora, uma caixa mal-assombrada no Ministério da Cultura. Sumidades, nulidades e caboclos mamadores são estrelas cadentes das artes que hoje recitam “sem anistia” para mamar verbas oficiais.

OoO

O capitão América Donald Tramp mobiliza o maior arsenal de guerra da história, o super porta-aviões Gerald Ford, submarino atômico e fuzileiros navais para desalojar o ditador narcotraficante Nicolas Maduro do poder na Venezuela. A nação vive uma crise humanitária com mais de 6 milhões de expatriados nas fronteiras e economia devastada.

Mesmo assim o infame ditador resiste, e conta com apoio das esquerdas latino-americanas. O submarino atômico está parado no ar. O porta-aviões transporta apenas aviõezinhos de papel. Tramp atingiu um ponto sem retorno. Se recuar, será desmoralizado por Maduro e as esquerdas. O fantasma do Vietnam na década de 1970 assusta a América.

OoO

Nosso Brazil está sendo governado por almas liliputianas, almas pequenas, do tamanho de um pé de coentro. Deus do céu, concedei-nos a ventura de ser abençoados por grandes almas, almas do tamanho de um bonde, ou almas do tamanho do pão-de-açúcar. Amém!

___

