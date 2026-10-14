Amém, Namastê, Congratulation

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Destacando nesta semana dois eventos, um do bem e outro do mal, o do bem que coloco em primeiro lugar representado pelo dia dedicado a nossa padroeira Nsa. Aparecida, e o outro do mal lá de fora tenebroso exemplo de barbárie de repercussão global, representado pela ordem de exibição por telão de execução de cidadão americano por fuzilamento pelos crimes cometidos.

Em relação ao dia em homenagem à Nsa. Aparecida, aproveitamos o ensejo para rogar a nossa adorada Madrinha proteção no grave momento que estamos atravessando, face à incerteza que nos cerca pelo risco de repetição de situações que nos surpreenderam recentemente.

Já no que tange a decisão do pretenso candidato ao prêmio Nobel da Paz, de exibir em praça pública a execução por fuzilamento de cidadão americano condenado pela justiça, esta dispensa novos comentários sobre a bestial decisão, que parece reação desaforada e indignada do "quero, posso e mando" por não ter sido contemplado pelo Comitê Nobel Norueguês cujos membros são indicados pelo Parlamento da Noruega para efeito da tradicional premiação.

Como é possível o Nobel da Paz ser outorgado a quem idolatra a guerra, por quem prega a morte e não a vida, como solução pela dificuldade extrema de convívio com o democrático contraditório, praticante do auto endeusamento.

À nossa Madrinha Nsa. Aparecida, pedimos Benção e Amém, e para a cidadã americana de origem indiana, Navi Pillay dupla saudação, Namastê e Congratulation pela merecida conquista de tão importante premiação com reconhecimento global, e finalmente à vergonhosa decisão do "great" executivo americano nosso constrangimento de vergonha alheia pela absurda iniciativa, de exibir a execução do cidadão por fuzilamento em praça pública, gesto que longe de inibir o gravíssimo ilícito, corre o risco de ser interpretado, que solução para a morte é a morte, em qualquer circunstância, disseminando a barbárie.

Aos desprovidos de autocrítica, de vergonha, de ética, de bom senso e de tudo o mais que distingue gente dos seres abomináveis, é o respeito à força da fé, da palavra forte como arma de proteção, “respectus” que em latim significa “olhar outra vez”, a capacidade de olhar com atenção para compreendê-lo melhor antes de condená-lo ou absolvê-lo, seja um ou milhares, de indivíduos ou grupos, países ou comunidades, o respeito mútuo, onde falta respeito falta tudo.

Finalmente ao Brasil, todo o Brasil, sem distinção de credo ou cor, que nos unamos na tentativa de um amanhã melhor, mais humano, pacifista e pacificador, armado da palavra de conciliação, de boas vindas, de abraços de confraternização e não de antagonismos, de litigância pérfida, assim talvez consigamos chegar a um novo “Porto Seguro”, desejada redescoberta, com direito a segunda primeira missa, de ação de graças pelo ansiado milagre.







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