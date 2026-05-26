Ancelotti contra Macunaíma

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Um dos mitos fundadores do Brasil é o encontro marcado com o futuro, como se a história corresse a nosso favor. O mais celebrado clichê dessa mitologia foi escrito pelo austríaco Stefan Zweig: Brasil, Um País do Futuro, publicado em 1941.

Radicado por aqui, Zweig dizia que a versatilidade, a tolerância e outras de nossas qualidades abririam caminho para uma sociedade original. 85 anos depois, está claro que o “jeitinho brasileiro” resultou em uma sociedade marcada pela impunidade e pela desordem, além da desigualdade excludente.

A confiança em nossas qualidades inatas sucumbiu ao que, de fato, nos tornamos, exceto pelo futebol. Ainda hoje, o futebol é o refúgio em que traços tipicamente brasileiros — o improviso, o jeitinho, a ginga — são tidos como virtudes.

A origem disso está no ciclo de ouro — 1958, 62 e 70 — em que o Brasil produziu um futebol marcado pela técnica coletiva (o quarto gol na final de 70 é o melhor exemplo disso), mas que ficou conhecido pela criatividade individual. Nas palavras de Gilberto Freyre, “o nosso estilo de jogar futebol parece contrastar com o dos europeus por um conjunto de qualidades de surpresa, de manha, de astúcia, de ligeireza e ao mesmo tempo de espontaneidade individual”.

Se Max Weber apontou a ética protestante como decisiva para a revolução industrial na Europa, a nossa ginga serviria, ao menos, para produzirmos os melhores jogadores do mundo. Daí o papel compensatório do futebol para a construção da identidade e da autoestima nacionais — segundo o psicanalista Tales Ab’Sáber, o futebol seria como “um objeto mágico de nosso desejo perdido de uma civilização local”.

Mas essa autoimagem de “país do futebol” tem nos afastado do futebol que realmente jogamos. A cada partida, permanecemos à espera da goleada mágica, não importa o adversário ou que todos os números sugiram o oposto.

Só isso explica a escalação contra a Alemanha em 2014, quando abandonamos a disciplina tática aplicada até então, justo contra o adversário mais difícil. Ou a ida atabalhoada ao ataque logo após abrir o placar na Croácia em 2018. Ou, mais recentemente, a escalação de quatro atacantes diante da Argentina, em pleno Monumental de Núñez, na derrota de 4x1 que custaria a demissão de Dorival.

Toda essa obsessão não está só na cabeça dos técnicos. Como vimos, é uma força com raízes profundas e que tem convertido o futebol brasileiro no Macunaíma de Mário de Andrade: um herói plástico, inteligente e criativo, mas irresponsável, inconsequente e incapaz de sustentar um projeto até o fim.

Também os apagões recorrentes — 1998, 2006 e 2010 — parecem ter a ver com isso. Basta sofrer um ou dois gols, que a autoconsciência de nossos limites chega na forma dramática do colapso.

Resta a pergunta: Ancelotti conseguirá domar esse Macunaíma? A julgar pela esperança messiânica depositada pelos brasileiros — e pela própria CBF — em Neymar, o trabalho não será fácil.





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