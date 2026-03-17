Ancorar a visão de desenvolvimento e escrever juntos um novo capítulo para nossa era

A- A+

Recentemente, a Quarta Sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional da China e a Quarta Sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês foram realizadas com êxito em Pequim. O ponto mais destacado dessas “Duas Sessões” foi a análise e aprovação do 15º Plano Quinquenal para o Desenvolvimento Econômico e Social da China, que deu o “pontapé de saída” para a continuação dos esforços no sentido de promover a modernização à maneira chinesa. A elaboração e implementação de planos quinquenais constituem uma vantagem proeminente da governação chinesa e são também uma expressão concreta da democracia popular em todo o processo.



O 15º Plano Quinquenal representa um novo roteiro para o desenvolvimento da China, bem como uma nova visão de cooperação e benefício mútuo entre a China e o mundo. Nos últimos cinco anos, a economia chinesa registou um crescimento médio anual de 5,4%, mantendo a sua contribuição para o crescimento econômico global em cerca de 30%, um valor superior à soma das contribuições do G7. Durante o período do 15º Plano Quinquenal (2026-2030), a China irá persistir no desenvolvimento de alta qualidade, ampliar a abertura de alto nível ao exterior, acelerar a autossuficiência e o fortalecimento em ciência e tecnologia, desempenhar bem o papel de “fábrica do mundo” e aspirar a tornar-se um “mercado do mundo”, continuando a atuar como a fonte mais estável de crescimento da economia a nível global, compartilhando oportunidades e promovendo o desenvolvimento conjunto com todos os países do mundo.



Nesse período, a China manterá como objetivo a construção da Comunidade de Futuro Compartilhado para a humanidade, afirmando-se como a força mais importante de paz, estabilidade e justiça no mundo. A China está disposta a colaborar com todos os países e povos amantes da paz e comprometidos com o desenvolvimento, a fim de implementar as Iniciativas de Desenvolvimento Global, de Segurança Global, de Civilização Global e de Governança Global, contribuindo ainda mais para o progresso e o desenvolvimento da humanidade.



A cooperação entre a China e os países da América Latina e do Caribe (ALC) representa a ajuda e o apoio mútuos entre os países do Sul Global. O motivo pelo qual as relações China-ALC têm evoluído tão rapidamente reside no facto de a China sempre respeitar os povos da ALC e insistir no tratamento de igualdade e benefícios mútuos e resultados compartilhados com todos os países da região. Independentemente das mudanças no cenário internacional, a China está disposta a avançar, em conjunto com os países da ALC, de forma firme na construção da Comunidade de Futuro Compartilhado China-ALC, para que a parceria de cooperação abrangente entre as duas partes beneficie ainda mais os povos de ambos os lados.



Sob a liderança estratégica dos nossos presidentes, as relações China-Brasil ficam o seu melhor momento histórico. A construção da Comunidade de Futuro Compartilhado China–Brasil e o alinhamento entre as estratégias de desenvolvimento de ambos os países tiveram um início promissor, estabelecendo um exemplo de solidariedade e cooperação entre os países do Sul Global. Estamos confiantes de que o contínuo desenvolvimento de alta qualidade e a abertura de alto nível ao exterior durante o período do 15º Plano Quinquenal da China, trarão, sem dúvida, novas e importantes oportunidades para a cooperação entre a China e o Brasil em diversos setores. Estamos dispostos a trabalhar de mãos dadas com todas as partes do Brasil, inclusive o Nordeste, para escrever juntos um novo capítulo de cooperação e benefício mútuo entre China e Brasil.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.









Veja também